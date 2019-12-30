Орали и хватали за руки детей в туберкулезном санатории его воспитатели в Красноярске

На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы, сообщили в Минздраве.

В детском санатории «Пионерская речка» воспитатели издеваются над детьми: унижают, кричат и даже бьют. Об этом «ТВК Красноярск» рассказала посетительница санатория.

Подписчики «ТВК Красноярск» прислали видео из детского санатория «Пионерская речка». На одном из роликов мальчик, сидя на полу, плачет и держится за голову. В это время на него кричит женщина в белом халате, предположительно, работник учреждения, и грубо пытается поднять ребенка.

Об этом рассказывает и посетительница санатория Ольга. Женщина навещает воспитанницу детского дома. Ольга предполагает, что детей могут бить. Однако, когда она сама пришла к сотрудникам, то те вели себя более сдержанно.

«Когда к ним идешь в кабинет, разговариваешь с ними, то они улыбаются и говорят, что у них хорошо и замечательно. Вы же знаете, как у нас бывает. Я сама лично слышала, как они орут на них. Конечно, когда взрослые приходят, у них все замечательно», – заявила Ольга.

В санатории «ТВК Красноярск» никто не ответил. Однако в Минздраве, под ведомством которого находится детское учреждение, подтвердили, что видео снято именно в «Пионерской речке». На место уже выехали специалисты, чтобы провести проверку.

Сотрудников детского противотурберкулезного санатория «Пионерская речка» в Красноярске, оскорблявших детей, отстранили от работы на время проверки. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном Минздраве.

Ранее местные СМИ распространили видео, на котором одна из сотрудниц кричит на плачущего ребенка и пытается грубо схватить его за руку. Затем другая сотрудница угрожает второму ребенку тем, что его отправят в заведение для умственно отсталых и там будут обкалывать медицинскими препаратами.

«В настоящий момент продолжается проверка. На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — сообщил представитель ведомства, добавив, что проверка началась в пятницу, как только видео с оскорблениями детей появилось в СМИ.

Проверку провел Минздрав региона, в чьем ведении находится санаторий. Информация о произошедшем передана в прокуратуру, пишет ТАСС.

Источник: tvk6.ru