Наворовали черной икры, осетра и стерляди на 14 млн рублей жители Новосибирской области

В ходе проведенных обысков в автомобилях и жилищах подозреваемых обнаружены и изъяты туши Acipenser baeri в количестве не менее 76 шт. и 595 туш стерляди, которая также запрещена к вылову на территории России.

Черная икра считается деликатесом

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей. Они подозреваются в незаконном хранении и продаже особо ценных водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ).

По предварительным данным, в течение 2019 года местные жители на территории Новосибирска осуществляли незаконные хранение и продажу добытых незаконным путем на территории Новосибирской области и Красноярского края особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации – черной икры и рыб ценных пород, в составе группы лиц по предварительному сговору.

С целью осуществления своей преступной деятельности жители Новосибирской области организовали доставку автомобильным транспортом незаконно добытых на территории Новосибирской области и Красноярского края особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации – черной икры и рыб ценных пород. После чего подозреваемые особо ценные водные биологические ресурсы реализовывали жителям Новосибирской области.

Ущерб Российской Федерации от незаконной добычи особо ценных водных биологических ресурсов составил более 14 млн рублей.

В декабре 2019 года в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Новосибирской и Верхнеобского территориального управления Росрыболовства на территории железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный», преступная деятельность подозреваемых была пресечена.

В ходе проведенных обысков в автомобилях и жилищах подозреваемых обнаружены и изъяты туши Acipenser baeri (осетра сибирского) в количестве не менее 76 шт. и 595 туш стерляди, которая также запрещена к вылову на территории Российской Федерации, сообщает СК России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.