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Кому принадлежит Бердск? Жалуются на проезд в 35 рублей в маршрутках от Нового поселка горожане

18:00 30.12.2019, Антон Каликанов Фото: pixabay.com
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Бердчане интересуются, относится ли Новый поселок к территории города и почему водители маршруток берут по 35 рублей с человека за проезд.

Кому принадлежит Бердск? Жалуются на проезд в 35 рублей в маршрутках от Нового поселка горожане
Жители интересуются, почему проезд по Бердску стоит 25 рублей, а от Нового поселка — 35 рублей.

В редакцию Курьер. Среда. Бердск поступил вопрос от читателя: «Мне хочется знать, по территории расположения куда относится Бердск? Почему с остановки Новый поселок маршрутки 321, 322, 325 и 327 берут по 35 Рублей, хотя у них в салоне объявление , что проезд по г. Бердску 25 рублей. В паспорте у меня стоит прописка города Бердск. Прошу ответить через газету, относится ли поселок к городу Бердск или это уже территория Новосибирска?».

За комментарием «Курьер. Среда. Бердск» обратился к начальнику транспортного отдела мэрии Бердска Надежде Нятиной.

— Новый посёлок — это черта города Бердска. По всем вопросам установления тарифа можно обратиться к перевозчикам, потому что тариф на маршруте мы не регулируем и стоимость устанавливается перевозчиком. Можно обратиться и в Министерство транспорта, как в регулирующую организацию, — заявила Надежда Валерьевна.

«Курьер. Среда. Бердск» отправил запрос в Министерство транспорта Новосибирской области и спросил, почему за проезд от Нового посёлка с населения собирают 35 рублей. Ответ ожидаем получить в ближайшее время.

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Почему проезд от Нового посёлка стоит дороже?

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