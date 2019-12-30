Приговорил к трем годам тюрьмы за создание первых в мире ГМО-детей генетика суд в Китае

Хэ Цзянькуй



Суд города Шэньчжэнь (Китай) приговорил китайского генетика Цзянькуя Хэ к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.) за незаконный эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом говорится в решении суда.

«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», — указывается в приговоре.

Также были осуждены и коллеги ученого: Жэньли Чжан приговорили к двум годам тюрьмы и 1 млн юаней штрафа (около $143 тыс.), а Цзиньчжоу Цинь получил 1,5 года заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года и штраф в 500 тыс. юаней (около $71,6 тыс.).

По словам следствия, в 2016 году Цзянькуй Хэ, который тогда был доцентом Южного университета науки и технологий, решил извлечь коммерческую прибыль за счет модификации генома человека, после чего он вступил в сговор с Жэньли Чжан и Цзиньчжоу Цинем. Сообщники подделали материалы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам, выбрали несколько супружеских пар, в которых мужчины были ВИЧ-инфицированными, и ввели их в заблуждение, создав впечатление, что эксперимент проводится законно. Ученые изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), с помощью метода редактирования генов CRISPR-Сas9.

Они хотели создать у младенцев иммунитет к ВИЧ, носителями которого были их отцы. Для этого ученые попытались «отключить» у эмбрионов ген CCR5, отвечающий за кодирование белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. При этом злоумышленники не рассказали врачам, которые проводили операцию по искусственному оплодотворению, о том, что изменили геном их пациентов.

Согласно материалам дела, в результате этих экспериментов две женщины забеременели и родили в общей сложности трех девочек с измененным ДНК. По соображениям конфиденциальности суд проходил в закрытом режиме.

История эксперимента

В ноябре 2018 года Хэ рассказал, что он помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами — двух девочек-близнецов Лулу и Нану. По словам медика, девочки родились «абсолютно здоровыми».

Опыты Хэ проводились без согласования с органами здравоохранения КНР. Сам он, выступая в том же месяце на симпозиуме по вопросам генома в Гонконге, заявил, что гордится достижениями своей команды. Также он рассказал еще об одном возможном случае удачного экстракорпорального оплодотворения генетически модифицированным эмбрионом.



Источник: ТАСС