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Вместо Галины Волчек новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

17:52 30.12.2019 Фото: wikimedia.org
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Возглавлявшая театр почти полвека Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней прошло в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.

Вместо Галины Волчек новым худруком Современника стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» станет Виктор Рыжаков

Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда.
Новым художественным руководителем «Современника» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культуры.

«Художественным руководителем Московского театра «Современник» с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обязанности руководителя ЦИМ будут возложены на его арт-директора Елену Ковальскую.

Возглавлявшая «Современник» почти полвека Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней прошло в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.

Театр «Современник» был организован в 1956 году, его создателями стали Галина Волчек вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым, их основной идеей был протест против закостенелости театральных процессов. Первым худруком выбрали Олега Ефремова, после ухода которого театр возглавила его ученица, режиссер и актриса Галина Волчек. На сцене «Современника» она поставила более трех десятков спектаклей по произведениям самых разных авторов.

Виктор Рыжаков — режиссер, педагог Школы-студии МХАТ, лауреат премии Станиславского «За вклад в театральную педагогику». Окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Б. В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В 1993 году стал одним из организаторов и художественным руководителем первого фестиваля независимых театров «Театр в поисках театра» в Сочи, также является одним из учредителей и руководителей театрального фестиваля имени А. М. Володина «Пять вечеров» в Санкт-Петербурге. Худруком Центра имени Мейерхольда он был назначен в сентябре 2012 года.

Источник: ТАСС

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