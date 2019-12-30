Прием витамина D может быть смертельно опасным для почек

Врач-нефролог предупредила об опасности приёма витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы №52 Надия Фролова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что принимать этот препарат можно только при контроле уровня кальция в крови.

«Мы живём в климате, когда солнца крайне мало. И даже летом, к сожалению. Но, тем не менее, передозировка кальция и витамина D могут фатально сказаться на почках. Поэтому приём этих препаратов должен быть строго под контролем уровня кальция и фосфора. При гиперкальцемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьёзное поражение почек.

Витамин D достаточно обладает нефротоксичностью. Я не призываю его не пить, я призываю его принимать при определённых анализах крови. Если вы его пьёте, то обязательно должны наблюдать за уровнем кальция».

Нефротоксичностью считается способность некоторых химических веществ, включая лекарства, оказывать токсическое действие, которое проявляется в поражении почек.