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Общество / Происшествия

Голый двухлетний мальчик пролез через решетку и выпал с первого этажа на улицу в Подмосковье

20:02 30.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Сейчас мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи.

Голый двухлетний мальчик пролез через решетку и выпал с первого этажа на улицу в Подмосковье
Голый двухлетний мальчик пролез через решетку и выпал с первого этажа на улицу в Подмосковье

Рядом с домом в Павловском Посаде обнаружили полностью раздетого ребенка, сообщает РЕН ТВ.
Двухлетний мальчик кричал под балконом одной из квартир. Его экстренно госпитализировали
Инцидент произошел в понедельник рано утром. Правоохранительные органы начали проверку случившегося.

Как пояснила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, ребенок вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей.
«Сейчас мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи», — рассказала омбудсмен.

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