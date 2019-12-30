Голый двухлетний мальчик пролез через решетку и выпал с первого этажа на улицу в Подмосковье

Сейчас мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи.
Рядом с домом в Павловском Посаде обнаружили полностью раздетого ребенка, сообщает РЕН ТВ.
Двухлетний мальчик кричал под балконом одной из квартир. Его экстренно госпитализировали
Инцидент произошел в понедельник рано утром. Правоохранительные органы начали проверку случившегося.
Как пояснила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, ребенок вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей.
«Сейчас мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи», — рассказала омбудсмен.