В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:
89069079700
Потерялась собака в районе ДК Родина, пожалуйста, срочно сообщите, кто видел!!
Фото: Потерялась собака в районе ДК Родина
20:33 30.12.2019
Пожалуйста, срочно сообщите, кто видел!!
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Видели?
Фото: Потерялась собака в районе ДК Родина
20:33 30-12-2019
Опасные дни в январе 2020 года для метеозависимых людей 2
20:25 30-12-2019
Голый двухлетний мальчик пролез через решетку и выпал с первого этажа на улицу в Подмосковье
20:02 30-12-2019
БердскМечтала посмотреть на ледяную сову инвалид-колясочник из Бердска 1
18:39 30-12-2019
Прием витамина D может быть смертельно опасным для почек
18:06 30-12-2019
БердскКому принадлежит Бердск? Жалуются на проезд в 35 рублей в маршрутках от Нового поселка горожане 1
18:00 30-12-2019
Изменят на российское имя самолету Superjet 100 2
17:45 30-12-2019