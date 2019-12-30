Фото: Потерялась собака в районе ДК Родина

Пожалуйста, срочно сообщите, кто видел!!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:

89069079700

Потерялась собака в районе ДК Родина, пожалуйста, срочно сообщите, кто видел!!

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