Промыла желудок 10-летнему мальчику и дала таблетку. Ребенок умер от интоксикации

В детском лагере погибший мальчик несколько раз обратился в медицинский пункт детского лагеря с жалобами на головную боль и тошноту.

Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинской сестрой повлекло по неосторожности смерть ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении медицинской сестры Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что 13 сентября 2018 года 10-летний воспитанник оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия несколько раз обратился в медицинский пункт детского лагеря с жалобами на головную боль и тошноту, где ему медицинская сестра сделала промывание желудка и дала лекарства, которые применяются только по назначению врача. Ночью состояние мальчика ухудшилось, в связи с чем работники центра отвезли его в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинской сестрой повлекло по неосторожности смерть ребенка, которая наступила от интоксикации, приведшей к оттеку легких и головного мозга мальчика.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.