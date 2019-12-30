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Промыла желудок 10-летнему мальчику и дала таблетку. Ребенок умер от интоксикации

20:42 30.12.2019 Фото: Pixabay
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В детском лагере погибший мальчик несколько раз обратился в медицинский пункт детского лагеря с жалобами на головную боль и тошноту.

Промыла желудок 10 летнему мальчику и дала таблетку. Ребенок умер от интоксикации
Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинской сестрой повлекло по неосторожности смерть ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении медицинской сестры Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что 13 сентября 2018 года 10-летний воспитанник оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия несколько раз обратился в медицинский пункт детского лагеря с жалобами на головную боль и тошноту, где ему медицинская сестра сделала промывание желудка и дала лекарства, которые применяются только по назначению врача. Ночью состояние мальчика ухудшилось, в связи с чем работники центра отвезли его в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинской сестрой повлекло по неосторожности смерть ребенка, которая наступила от интоксикации, приведшей к оттеку легких и головного мозга мальчика.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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От редакции

А что должна была сделать медсестра?

Аноним, 30 декабря 2019 22:27
Медицинская сестра должна была вызвать скорую помощь сразу после первого обращения мальчикаа в медпункт и ,пока скорая ехала,промыть желудок.

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