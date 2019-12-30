Видео стрельбы в церкви в Техасе выложили в сеть. Двое погибли

Стрелок в темной толстовке с капюшоном находился среди прихожан, а затем встал и обратился к одному из присутствующих. И стал стрелять. Оружие оказалось и у прихожан.

На ролике видно, что стрелок в темной толстовке с капюшоном находился среди прихожан, а затем встал и обратился к одному из присутствующих

Издание Daily Mail опубликовало видео стрельбы в церкви техасского города Уайт-Сеттлмент, в результате которой были убиты два человека, в том числе сам стрелок, пишут Известия.

Отмечается, что церковь вела прямую трансляцию службы в интернете. На ролике видно, что стрелок в темной толстовке с капюшоном находился среди прихожан, а затем встал и обратился к одному из присутствующих. В итоге он достал полуавтоматическое ружье и начал стрелять.

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Инцидент произошел 29 декабря. В результате нападения погиб сотрудник службы безопасности храма, он скончался по пути в больницу. Злоумышленник же был застрелен на месте. Сообщается также о трех пострадавших: один госпитализирован в критическом состоянии, а двоим оказана помощь амбулаторно.

О мотивах стрелка ничего не известно.