Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан, заявил Олег Нилов.

Уравнять зарплату обычных граждан и депутатов предложили в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва», комментируя соответствующую инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова.

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан. А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — сказал О.Нилов.

Ранее «Известия» сообщили, что В.Петров предложил ввести правила поведения чиновников на корпоративах. По его мнению, чиновники являются «лицом» государства, и появление материалов об их неэтичном поведении во время праздничных застолий негативно сказывается на имидже и авторитете государственной власти.