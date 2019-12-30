Под столиками провалился пол. На момент ЧП в кафе было 14 человек.

Провались под пол четыре посетителя кафе «Мечта» в Астрахани

Инцидент произошел сегодня, 30 декабря, в Трусовском районе. На ул. Оленегорская, 10 в кафе «Мечта» обрушился пол на площади 10 кв. метров ( с 1-го этажа в подвал), пишет сайт Пункт А. Об этом только что сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Известно, что в момент ЧП в заведении находились 14 человек, в том числе один ребенок. В результате провала пола пострадали четыре человека — все взрослые. Они госпитализированы в ГКБ №3. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и полиция