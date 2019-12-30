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Нетрезвых автолюбителей Бердска будут выявлять инспекторы ГИБДД

23:20 30.12.2019
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Более 50 человек погибли и 220 получили травмы за 11 месяцев на дорогах Новосибирской области по вине нетрезвых водителей.

По итогам 11 месяцев, как сообщила старший государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД Ольга Гейнисман, на территории области зарегистрировано 170 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В результате чего погибло 54 человека и 220 человек получили травмы различной степени тяжести.

В праздничные дни и новогодние каникулы экипажи ДПС будут активно выявлять нетрезвых водителей и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям. На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения: инспекторы будут останавливать для проверки всех автомобилистов подряд. Мероприятия стартовали вчера вечером и продлятся на территории Новосибирской области до окончания новогодних каникул.

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трёх лет.

Источник: svidetel24.info

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