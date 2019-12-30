Сегодня, 30 декабря, в 21.35 в полицию поступило сообщение от граждан о том, что в подъезде дома по улице Дачной в Заельцовском районе находятся посторонние люди, сообщили Курьер.Среда.Бердск в ГУ МВД по НСО. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. В подъезде дома на прибывших полицейских совершил нападение неизвестный гражданин и нанес им телесные повреждения в виде ножевых ранений. Учитывая агрессивное поведение нападавшего, сотрудники полиции применили табельное оружие. В настоящее время злоумышленник и сотрудники полиции доставлены медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападения злоумышленника устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.
Напал с ножом и ранил полицейских мужчина в подъезде в Новосибирске. По злоумышленнику открыли огонь
23:33 30.12.2019
В настоящее время ранивший правоохранителей и сотрудники полиции доставлены медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.
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Напал с ножом и ранил полицейских мужчина в подъезде в Новосибирске. По злоумышленнику открыли огонь
23:33 30-12-2019
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