Общий гороскоп на неделю с 25 декабря по 1 января

Гороскоп с 25 декабря по 1 января для жителей Бердска

Овен

Овнам рекомендуется пересмотреть свой жизненный график. Какие-то ненужные и неважные для дела встречи, хлопоты и проблемы можно и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не нанести ущерба своему самочувствию и благополучию. Лишнее — враг лучшего. Вы будете вполне способны преспокойно выложить все секреты первому встречному и посмеяться над ними. Может, это и нелишне, однако, если вы располагаете ещё чьими-то тайнами, то их лучше не афишировать.

Телец

Тельцам в середине недели рекомендуется быть внимательнее, делая покупки за границей, и ни в коем случае не приобретать товары, с которыми могут возникнуть проблемы на таможне. Вероятность того, что транспорт будут досматривать, очень велика. Для некоторых из Тельцов желательно поскорее уладить все финансовые дела и проблемы. В пятницу возможны интересные предложения, открывающие новые возможности. В субботу вероятны денежные поступления.

Близнецы

Близнецам могут неожиданно предложить заработок. Или же у вас возникнет хорошая возможность для создания собственного бизнеса. Не бойтесь браться за незнакомое дело, но и не забудьте обо всём сначала хорошенько узнать, проконсультировавшись со специалистами. Вас ждёт активная светская жизнь, хотя вы сторонитесь шумных компаний. Скорее вы проведёте время наедине с партнёром или увлечётесь новой персоной. В четверг поездки будут благоприятны.

Рак

На этой неделе старайтесь не идти на поводу даже у самых близких друзей, а тем более у не слишком хорошо знакомых вам людей. Прислушивайтесь только к собственному внутреннему голосу — это поможет вам избежать возможных проблем. На работе желательно привести в идеальный порядок всю документацию — вы ощутите внутреннюю лёгкость и душевное равновесие. В среду Ракам лучше держаться подальше от начальства: его может раздражать ваша активность.

Лев

В течение всей рабочей недели, начиная со вторника, удачными окажутся сделки по недвижимости, земельным участкам. Всё это потребует немало сил и терпения, зато появится благоприятная возможность для возвращения к нереализованным планам и идеям. Вот здесь стоит держать ушки на макушке и тщательно сортировать всё, что услышите или узнаете, для того чтобы избежать ошибок. В общении с родными не бейте по больным местам — берегите свои и чужие нервы.

Дева

Можно делать покупки, в том числе источники информации, оргтехнику, канцелярские принадлежности. Организаторы вечеринки, на которой некоторые из Дев рассчитывали хорошенько повеселиться, отменят мероприятие. Это вызовет разочарование. Но удачно пройдут все этапы сделок — будь то внесение залога за квартиру или дом, составление договора купли-продажи или подписание акта приёмки-передачи. Для Дев желательно исключить все незаконные операции.

Весы

Постарайтесь быть осторожнее с деньгами, вероятны финансовые потери. Держите свои средства под постоянным контролем: возможно, придётся отдавать долги или, напротив, получать ранее данные в долг деньги. Игровые автоматы и казино на этой неделе не для вас. В конце недели Весам рекомендуется бросить силы на решение старых проблем. А чтобы не терять уверенности в своих действиях и силах, чаще общайтесь с близкими людьми.

Скорпион

Начало недели может застать Скорпионов на пике большой активности. Если для всех понедельник будет чреват неожиданными проблемами, то для Скорпионов это должен быть один из самых продуктивных дней недели. В целом неделя характеризуется раскрытием потенциала и проявлением творческих способностей некоторых из Скорпионов. А регулярные покупки, такие как продукты питания и товары повседневного спроса, вы можете совершать в любой день.

Стрелец

Стрельцам стоит беречь свою привлекательность и поддерживать организм хорошим питанием. Многие Стрельцы могут попасть под изменение законов и правил в их сфере деятельности, временно сменить ту аудиторию, ради которой работали. Невесть откуда взявшаяся страсть или вновь воспылавшая любовь может неожиданно ворваться в вашу, доселе размеренную жизнь, такие яркие чувства редко довольствуются полумерами, а там, где рубят лес, там… Ну, вы знаете.

Козерог

Всю эту неделю вы будете в центре внимания. В понедельник-среду разумно воспользуйтесь появившимися возможностями и приливом творческого вдохновения. Но с четверга постарайтесь уйти в тень, позвольте ситуации развиваться без вашего участия, займитесь укреплением взаимоотношений с партнёрами, составлением новых планов и созданием новых проектов. Свои задачи Козерогам нужно решать только не за счёт собственной семьи и брака.

Водолей

Придётся взять на себя большую ответственность в работе и супружеских отношениях, поэтому свою любимую свободу втисните в рамочку дисциплины и обязательств. В среду рекомендуется не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо в этот день оно будет ещё дальше от истины, чем обычно. Кроме того, оно будет злобное какое-то по своей сути. В воскресенье бурная занятость близкого человека не позволит вам нормально с ним общаться.

Рыбы

У некоторых из Рыб, скорее всего, будет так много работы, что вы вряд ли захотите веселиться. Тем не менее, советуем хотя бы один вечер посвятить общению с друзьями и походу, например, в кино. Хорошие идеи будут посещать вашу гениальную голову. Среди тех советов, которые иногда озвучивают окружающие, тоже могут попадаться неплохие варианты. Учитывайте это. В воскресенье график жизни должен стать активнее, появляются новые творческие идеи.