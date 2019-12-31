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Новогоднее поздравление от редакции «Курьер. Среда. Бердск» читателям

11:00 31.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С новым 2020-м годом! Счастья, любви и удачи во всех начинаниях! Берегите своих близких и делайте добрые дела!

Новогоднее поздравление от редакции Курьер. Среда. Бердск читателям
Дорогие читатели «Курьер. Среда. Бердск»!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2019 год был сложным, но интересным. Он был полон любви, радости и новых идей.
Новый год связан со светлыми надеждами и заветными желаниями, а для нашей редакции с Вами. Ведь для Вас мы стремимся быть лучше.
Пусть наступающий год станет для вас светлым, добрым и радостным, полным интересных планов, сбывшихся надежд и желаний.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях в Новом 2020 году!
Двери нашей редакции всегда открыты для вас! Мы вас любим!

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