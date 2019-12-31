Поздравил жителей города с Новым годом 2020 на видео мэр Бердска

30 декабря мэр Евгений Шестернин с командой приехал поздравить редакцию и читателей «Курьер. Среда. Бердск». В видеообращении Евгений Анатольевич пожелал тепла и уюта у семейного очага. Чтобы как можно чаще дети, которые выросли, были как можно чаще вместе с родителями. А те, которые растут, любили, верили и понимали, что лучше дома ничего нет на свете.
Вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова пожелала здоровья и исполнения желаний, заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров — всех благ. Руководитель управления администрации Бердска Марина Лаптева пожелала бердчанам счастья.
В 2019 году Евгений Шестернин поддержал многие инициативы «Курьера»:
Автор видео Елена Белоусова
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