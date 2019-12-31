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Поздравил жителей города с Новым годом 2020 на видео мэр Бердска

09:00 31.12.2019, Елена Белоусова Фото: Марины Волковой
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Включайте видеообращение Евгения Шестернина и его команды и принимайте поздравления.

Поздравил жителей города с Новым годом 2020 на видео мэр Бердска
Евгений Шестернин пожелал тепла и уюта у семейного очага

30 декабря мэр Евгений Шестернин с командой приехал поздравить редакцию и читателей «Курьер. Среда. Бердск». В видеообращении Евгений Анатольевич пожелал тепла и уюта у семейного очага. Чтобы как можно чаще дети, которые выросли, были как можно чаще вместе с родителями. А те, которые растут, любили, верили и понимали, что лучше дома ничего нет на свете.

Вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова пожелала здоровья и исполнения желаний, заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров — всех благ. Руководитель управления администрации Бердска Марина Лаптева пожелала бердчанам счастья.

В 2019 году Евгений Шестернин поддержал многие инициативы «Курьера»:

проект «Выпускник» в виде красочного журнала для выпускников и их родителей, традиционную акцию «Задай вопрос мэру».

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

С Новым годом!

берчанин, 31 декабря 2019 11:24
2020 - Год Крысы. Пользуясь случаем, хочу поздравить депутатов, правительство и всех чиновников с их годом:

https://content.foto.my.mail.ru/mail/tomka_tigra/_blogs/i-17440.jpg

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