Поздравил жителей города с Новым годом 2020 на видео мэр Бердска

Евгений Шестернин пожелал тепла и уюта у семейного очага

30 декабря мэр Евгений Шестернин с командой приехал поздравить редакцию и читателей «Курьер. Среда. Бердск». В видеообращении Евгений Анатольевич пожелал тепла и уюта у семейного очага. Чтобы как можно чаще дети, которые выросли, были как можно чаще вместе с родителями. А те, которые растут, любили, верили и понимали, что лучше дома ничего нет на свете.

Вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова пожелала здоровья и исполнения желаний, заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров — всех благ. Руководитель управления администрации Бердска Марина Лаптева пожелала бердчанам счастья.

В 2019 году Евгений Шестернин поддержал многие инициативы «Курьера»:



проект «Выпускник» в виде красочного журнала для выпускников и их родителей, традиционную акцию «Задай вопрос мэру».