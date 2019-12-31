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Вырастет МРОТ на 850 рублей по указу Путина в 2020 году

08:45 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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В следующем году размер МРОТ составит 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, как этого требует действующее законодательство.

Вырастет МРОТ на 850 рублей по указу Путина в 2020 году
В 2020 году МРОТ составит 12 130 рублей

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) с января следующего года повысится до 12 130 рублей — соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в следующем году размер МРОТ составит 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, как этого требует действующее законодательство. Закон предполагает увеличение МРОТ на 7,5 процента, или 850 рублей.

Как сообщала ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплаты свыше трёх миллионов работников, половина из которых работает в государственных и муниципальных учреждениях.

Источник: pnp.ru

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От редакции

Повезло?

Аноним, 31 декабря 2019 10:58
Слава,слава рулевому!!!Теперь ипотеку закрою,и шубу жене справлю!!!
Аноним, 31 декабря 2019 11:23
Да уж расстарайтесь...Так-то зря она за голодранца пошла.

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