С помощью полиции «Связной» и «Кредит Плюс» вернули потерянные деньги Юлии Сивцовой из Бердска

Девушка пришла оплатить в компанию связи свой кредит. Оператор сделал ошибку в одной цифре, и деньги ушли в никуда. Несколько месяцев ушло на поиски. Средства найдены на другом счету.

Компания «Связной» перенаправила деньги адресату после ошибки оператора

Вернули деньги «Связной» и компания «Кредит Плюс» Юлии Сивцовой с помощью полиции Бердска. Напомним, что у Юлии ушли в никуда 11 тысяч рублей по ошибке в «Связном». Девушка пришла заплатить кредит. Оператор сделал ошибку в договоре, а Юлия не проверила данные. Деньги не дошли до адресата и не найдены в системе. После тщетных обращений в обе организации девушка пошла в правоохранительные органы.

— Удалось найти уже с помощью полиции. Деньги оказались на другом счету. Их перевели и вернули мне, — рассказала Юлия «Курьер. Среда. Бердск» 27 декабря.

Напомним, Юлия не могла ни от кого добиться правды, куда ушли деньги, и обратилась за помощью в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» для огласки и продвижения дела.

Юлия не сразу обратила внимание на ошибку оператора, она не поставила свою подпись на чеке (копию чека и всей переписки она предоставила в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» — прим. авт.). Сначала «Связной» сделал запрос, чтобы средства перенаправили на ее договор, но эта операция не прошла.

Тогда девушка написала заявления в обе организации с просьбой вернуть средства. В «Связном» в письменном виде ей ответили, что они сожалеют о случившемся. Деньги отправлены поставщику (в микрофинансовую организацию), и свои обязательства они выполнили.

Вскоре «Связной» нашел деньги и пообещал вернуть 11 тысяч рублей Юлии. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил специалист по связям с общественностью компании Артем Сиволапов. О том, что деньги все-таки нашлись и перенаправлены в «Кредит Плюс» Юлию Сивцову не известили. В октябре она продолжала поиски своих средств. Но вскоре полицейские Бердска ей помогли — деньги были найдены в системе и перенаправлены законной владелице.