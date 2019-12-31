Срочно эвакуировали из горящего дома 25 жителей Новосибирска

Спасены десять человек, трое из них попали в больницу. Погибших нет.

Инцидент произошел днем 30 декабря

Днем 30 декабря возник пожар в Ленинском районе Новосибирска. Из горящего дома пожарные эвакуировали 25 жильцов. Спасены десять человек, трое из них попали в больницу. Погибших нет, сообщает МЧС по Новосибирской области.

Пожар обнаружили в 15.18 (вр. местн.) в жилой трехэтажке на улице Забалуева. В 15.25(вр. местн.) первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова, в одной из квартир дома происходило горение, дым интенсивно шел из окон первого этажа.

Сотрудники МЧС оперативно приступили к эвакуации и спасению людей. Всего из горящего дома было эвакуировано 25 человек, из них шесть человек, в том числе один ребенок спасены при помощи спасательных устройств и выведены по лестничным маршам, еще четыре человека спасены с верхних этажей с помощью приставной трехколенной лестницы. Три человека госпитализированы в медицинские учреждения, детей среди них нет.

Пожарные ликвидировали открытое горение в 16:32 (вр. местн.). Огнем повреждена квартира на 1 этаже, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте пожара были сосредоточены силы и средства по повышенному номеру вызова, работали 45 человек личного состава и 14 единиц техники.

Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.