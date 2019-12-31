«Газпром» и Украина договорились о транзите газа

По словам главы компании Алексея Миллера, «Газпром» в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером.

«Газпром» и Украина подписали пакет документов для транзита газа

«Газпром» и украинская сторона подписали комплект соглашений и контрактов, эти договоренности являются пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. Об этом журналистам сообщил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года», — сказал он. Документы датированы 30 декабря.

Миллер подчеркнул, что «Газпром» сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером».

Как отмечается в сообщении «Газпрома», ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и Министерство юстиции Украины в соответствии с протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.

Документы

В частности, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее (в предусмотренный протоколом срок) «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«Газпром» и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение об организации транспортировки газа через территорию Украины. Таким образом, «Нафтогаз» выступает организатором транзита и берет на себя соответствующие риски.

«Нафтогаз» и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, «Газпром» и ОГТСУ — межоператорское соглашение.

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на пять лет: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года.

Источник: ТАСС