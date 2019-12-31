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Заставят платить деньги за проезд по платным дорогам автомобилистов в России

10:45 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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Одновременно с этим владельцам платной трассы будет запрещено вводить преференции для каких-либо автомобилистов.

Заставят платить деньги за проезд по платным дорогам автомобилистов в России
Кабмин внес в Госдуму законопроект о запрете на проезд по платным дорогам без оплаты

Одновременно с этим владельцам платной трассы будет запрещено вводить преференции для каких-либо автомобилистов.
Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект о запрете движения по платным автодорогам и платным участкам трасс без внесения платы за проезд, инициатива в первую очередь направлена на развитие системы безбарьерных платных дорог в РФ. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, в закон об автомобильных дорогах предлагается ввести «запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд».

Одновременно с этим владельцам платной трассы будет запрещено вводить преференции для каких-либо автомобилистов.

Ранее правительство приняло решение внести в Госдуму вместе с этим законопроектом поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за неоплату проезда по платным трассам, в думской базе он пока отсутствует. Разработчики в пояснительных материалах утверждают, что предложенные изменения «будут способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы (free-flow — прим. ТАСС) на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог».

Источник: ТАСС

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От редакции

Готовы платить деньги за проезд по трассе?

Аноним, 31 декабря 2019 11:20
Прогорят! Не таков наш народ, чтобы платить. Лучше вовсе не станет ездить.

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