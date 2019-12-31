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Зарезал мать и заколол ее спящих детей ножом пьяный гость в Усольске

11:00 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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Убитая ночью познакомилась с мужчиной, пригласила его к себе. Дома в тот момент находились еще два школьника, 12-летний сын женщины и его одноклассник, оставшийся ночевать у друга.

Зарезал мать и заколол ее спящих детей ножом пьяный гость в Усольске
Подозреваемый задержан

Благодаря оперативным и решительным действиям жителя города Усолье-Сибирское сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки раскрыли убийство и задержали подозреваемого, представляющего возможную опасность для окружающих.

29 декабря утром в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение школьницы о том, что подросток, проживающий по соседству, прибежал к ним, у него ранение шеи, и он просит вызвать полицию.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

По предварительной информации, подросток пострадал от рук неизвестного ему мужчины, который находился у его матери в гостях. Незадолго до трагедии 38-летняя усольчанка ночью познакомилась с мужчиной, пригласила его к себе. Дома в тот момент находились еще два школьника, 12-летний сын женщины и его одноклассник, оставшийся ночевать у друга.

Под утро между мужчиной и женщиной возник конфликт, который закончился убийством. Предварительно установлено, что подозреваемый задушил потерпевшую, а затем решил устранить возможных свидетелей, тех, кто видел его в лицо. Мужчина зашел в комнату, где спали подростки, нанес им ножевые ранения шеи. Мальчики, тут же проснувшись, испугались и попытались скрыться от предполагаемого преступника в ванной комнате. Как только представилась возможность, один из мальчиков выбежал из квартиры, чтобы позвать на помощь.

Сосед снизу открыл дверь испуганному подростку, сказал дочери вызывать полицию, а сам, видя бегущего с ножом мужчину, кинулся наперерез подозреваемому. В результате схватки Николай Власов получил ножевое ранение в область предплечья, незначительное ранение получил предполагаемый убийца. Николаю удалось обезвредить подозреваемого и удерживать его до приезда полицейских.

Правоохранители по приезду обнаружили в квартире тело убитой женщины.
По факту произошедшего следователем Следственного отдела по городу Усолье-Сибирское СУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».
Известно, что подозреваемый – это 30-летний ранее не судимый усольчанин. Он водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время жизни и здоровью подростков ничего не угрожает. Медики оказывают им необходимую помощь.

Руководство и личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» выражают благодарность Николаю Власову за проявленную отвагу, мужество и отмечают, что активная гражданская позиция, неравнодушие, порядочность всегда приводят к торжеству закона и справедливости.

Источник: usolie.info

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