Вывезет мусор 1 января 2020 года по договору проверенная компания «ЭкоСервис» в Бердске

Директор компании-подрядчика Жанна Теличко рассказала, что договор с «Экологией-Новосибирск» на будущий год подписан 31 декабря. Идут переговоры о погашении регоператором старых долгов перед бердским перевозчиком.

Мусор в Бердске вывозит компания «ЭкоСервис»



Подписали договор о работе на 2020 год ООО «ЭкоСервис» и региональный оператор «Экология-Новосибирск» сегодня, 31 декабря. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор компании-перевозчик Жанна Теличко. Напомним, в Бердске не был выбран подрядчик по транспортировке ТКО. В городе назревал мусорный коллапс. По всей Новосибирской области в аукционах выиграла одна компания «Айсберг». Возникал вопрос — связана ли она с регоператором?

— Мы сегодня утром подписали договор. Только приехали с Новосибирска, — сказала Жанна Владимировна.

Напомним мэрия Бердска для лучшей работы хотела продолжить сотрудничество с уже проверенной компанией «ЭкоСервис». Вице-мэр Владимир Захаров отмечал, что надеется на совместную слаженную работу.

Рассчитался ли региональный оператор со старыми долгами, Жанн Теличко не смогла ответить. Она уточнила, что все силы были брошены на подписание договора и пока по деньгам нет точной информации. Напомним, что «Экология-Новосибирск» платит бердскому перевозчику с задержкой на три месяца. Как будут обстоять дела с выплатами в будущем году — читайте подробности в ближайшее время.