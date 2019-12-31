Жестокая месть: Видео измены невесты жених показал гостям на свадьбе

В Китае жених отомстил своей невесте, которую уличил в измене, прямо на свадьбе. Для этого мужчина придумал изощренный способ.
Как сообщают местные СМИ, свадьба состоялась в провинции Фуцзянь. Молодой человек давно подозревал свою избранницу в неверности и установил в ее доме скрытую камеру. Просмотрев записи, он обнаружил, что его невеста состоит в интимных отношениях с мужем собственной сестры, находящейся на шестом месяце беременности.
На свадебном торжестве жених включил эту запись перед ничего не подозревающей невестой и гостями.
«Ты думала, я ничего не знаю?» – сказал он ей.
Скандал произошел сразу — невеста кинула в него букетом, несколько человек поднялись со своих мест. Сами молодые, как пишут некоторые издания, подрались.
По информации журналистов, до свадьбы жених и невеста встречались два года, а обручены были полгода назад.
«Она якобы согласилась выйти за него замуж после того, как он пообещал заплатить за квартиру и машину для их совместной жизни», — пишет Daily Mail.
Как утверждают СМИ, после этого инцидента невеста подтвердила роман с мужем сестры. Она призналась, что у нее появились чувства к нему после того, как он защитил ее в споре с ее женихом на тему домашнего насилия. Невеста потребовала жениха удалить компрометирующее видео из интернета. Остаются ли они мужем и женой, неизвестно.
Однако не все интернет-пользователи поверили в реальность произошедшего – некоторые из них предположили, что ролик снят специально для рекламы видеоприложения.
Источник: ren.tv