Жестокая месть: Видео измены невесты жених показал гостям на свадьбе

Молодой человек давно подозревал свою избранницу в неверности и установил в ее доме скрытую камеру. Просмотрев записи, он обнаружил, что его невеста состоит в интимных отношениях с мужем собственной сестры.

Жених прямо на свадьбе жестоко отомстил невесте за неверность

В Китае жених отомстил своей невесте, которую уличил в измене, прямо на свадьбе. Для этого мужчина придумал изощренный способ.

Как сообщают местные СМИ, свадьба состоялась в провинции Фуцзянь. Молодой человек давно подозревал свою избранницу в неверности и установил в ее доме скрытую камеру. Просмотрев записи, он обнаружил, что его невеста состоит в интимных отношениях с мужем собственной сестры, находящейся на шестом месяце беременности.

На свадебном торжестве жених включил эту запись перед ничего не подозревающей невестой и гостями.

«Ты думала, я ничего не знаю?» – сказал он ей.

Скандал произошел сразу — невеста кинула в него букетом, несколько человек поднялись со своих мест. Сами молодые, как пишут некоторые издания, подрались.

По информации журналистов, до свадьбы жених и невеста встречались два года, а обручены были полгода назад.

«Она якобы согласилась выйти за него замуж после того, как он пообещал заплатить за квартиру и машину для их совместной жизни», — пишет Daily Mail.

Как утверждают СМИ, после этого инцидента невеста подтвердила роман с мужем сестры. Она призналась, что у нее появились чувства к нему после того, как он защитил ее в споре с ее женихом на тему домашнего насилия. Невеста потребовала жениха удалить компрометирующее видео из интернета. Остаются ли они мужем и женой, неизвестно.

Однако не все интернет-пользователи поверили в реальность произошедшего – некоторые из них предположили, что ролик снят специально для рекламы видеоприложения.



Источник: ren.tv