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Наказывать за злоупотребление «аварийкой» предложил депутат Милонов

13:45 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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В крупных городах участились случаи преднамеренного и несанкционированного перекрытия дорог.

Наказывать за злоупотребление аварийкой предложил депутат Милонов
Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих «аварийкой», промоутеров и велосипедистов.
Милонов в своем обращении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, отмечает, что ситуация на российских дорогах усложнилась. Депутат связывает это с ростом количества автомобилей и развитием сервисов и служб, которые для работы используют автотранспорт.

«В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки. Машины, стоящие на «аварийке», паркуются в два, три, а то и в четыре ряда — снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют «аварийкой» и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», — говорится в письме.
Помимо этого, пишет Милонов, в крупных городах участились случаи преднамеренного и несанкционированного перекрытия дорог. Так, музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры могут остановить движение на дороге совершенно безнаказанно, подчеркивает парламентарий.
«Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа. В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей стран», — написал депутат.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Правильное предложение?

Аноним, 31 декабря 2019 13:57
как он надоел......

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