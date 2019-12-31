31.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Закрыли движение по трассам из-за бурана на границе Новосибирской области и Казахстана

14:00 31.12.2019 Фото: pixabay.com
0

Погодные условия не благоприятствуют для передвижения на автомобильном транспорте.

Закрыли движение по трассам из за бурана на границе Новосибирской области и Казахстана

«Вести Новосибирск» уже сообщали, что на границе Новосибирской области и Казахстана пассажирские автобусы и другие автомобили стоят на границе с четырёх утра 30 декабря.

Стала известна причина транспортного коллапса на границе двух стран: движение на трассах в Восточно-Казахстанской области перекрыли из-за сильного снега и метели, объясняли в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

На протяжении сотен километров наблюдается мокрый снег с ветром, что привело к резкому ограничению видимости. К этому добавился гололёд и движение стало попросту опасным.

По данным «Казахавтодора», для всех видов транспорта закрыты трассы: «Омск — Майкапчагай» от Семея до села Калбатау Жарминского района, «Усть-Каменогорск — Россия» от города Шемонаиха до границы, «Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи» от села Северное Алтайского района до поворота на город Серебрянск Алтайского района, «Усть-Каменогорск – Риддер – Россия» (15-105-й км, село Белоусовка – город Риддер).

На 31 декабря прогноз также не утешителен. Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в Восточно-Казахстанской области. В последний день 2019 года здесь ожидаются снег, местами метель, туман, на дорогах — гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный. Его скорость — 15-20 м/с с порывами до 25 м/с

Источник: Вести Новосибирск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Погода наладится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСтавить на учет транспорт только после ремонта в 2023 году начнут в ГИБДД Бердска
15:24 31-12-2019
Ставить на учет транспорт только после ремонта в 2023 году начнут в ГИБДД Бердска
Много пьешь? К не упиться и не болеть утром на Новый год
15:23 31-12-2019
Много пьешь? К не упиться и не болеть утром на Новый год
Домашний текстиль для маленькой спальни: подбираем правильно
15:18 31-12-2019
Домашний текстиль для маленькой спальни: подбираем правильно
Как использовать пигменты для покраски бетона
15:17 31-12-2019
Как использовать пигменты для покраски бетона
"Спутный след" мог стать причиной падения самолёта в Казахстане
15:15 31-12-2019
Неизвестная пневмония распространяется по Китаю
15:00 31-12-2019
Неизвестная пневмония распространяется по Китаю
БердскЗа несколько дней разобрали 3500 подарков малоимущие и многодетные семьи в Бердске
14:58 31-12-2019
За несколько дней разобрали 3500 подарков малоимущие и многодетные семьи в Бердске
БердскЗависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений Шестернин
14:47 31-12-2019
Зависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений Шестернин
БердскВывезет мусор 1 января 2020 года по договору проверенная компания «ЭкоСервис» в Бердске
14:45 31-12-2019
Вывезет мусор 1 января 2020 года по договору проверенная компания «ЭкоСервис» в Бердске
Гипертония: какие травы и специи борются с повышенным артериальным давлением
14:36 31-12-2019
Гипертония: какие травы и специи борются с повышенным артериальным давлением