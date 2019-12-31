Закрыли движение по трассам из-за бурана на границе Новосибирской области и Казахстана

Погодные условия не благоприятствуют для передвижения на автомобильном транспорте.

«Вести Новосибирск» уже сообщали, что на границе Новосибирской области и Казахстана пассажирские автобусы и другие автомобили стоят на границе с четырёх утра 30 декабря.

Стала известна причина транспортного коллапса на границе двух стран: движение на трассах в Восточно-Казахстанской области перекрыли из-за сильного снега и метели, объясняли в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

На протяжении сотен километров наблюдается мокрый снег с ветром, что привело к резкому ограничению видимости. К этому добавился гололёд и движение стало попросту опасным.

По данным «Казахавтодора», для всех видов транспорта закрыты трассы: «Омск — Майкапчагай» от Семея до села Калбатау Жарминского района, «Усть-Каменогорск — Россия» от города Шемонаиха до границы, «Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи» от села Северное Алтайского района до поворота на город Серебрянск Алтайского района, «Усть-Каменогорск – Риддер – Россия» (15-105-й км, село Белоусовка – город Риддер).

На 31 декабря прогноз также не утешителен. Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в Восточно-Казахстанской области. В последний день 2019 года здесь ожидаются снег, местами метель, туман, на дорогах — гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный. Его скорость — 15-20 м/с с порывами до 25 м/с

Источник: Вести Новосибирск