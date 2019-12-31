Погиб водитель «Тойоты» в лобовом ДТП в Новосибирской области

В Новосибирске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего



30 декабря около 16.00 молодой человек, управляя автомобилем «Тойота Карина», двигался по трассе К-01 в направлении села Баган. В пути следования на 189 километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер».

В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» от полученных травм скончался на месте. Пассажиры данного автомобиля: 22-летний молодой человек и 23-летняя девушка доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД ПО НСО