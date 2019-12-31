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Презумпцию согласия на посмертное донорство могут ввести в России

14:30 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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Инициатива предполагает, что после смерти человек может стать донором , если он не высказал при жизни письменного или устного отказа от этого.

Презумпцию согласия на посмертное донорство могут ввести в России

Презумпция согласия на донорство органов после смерти может появиться в России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре «Парламентской газеты».

По словам депутата, проект соответствующего закона уже готов. работа велась совместно с Минздравом и профессиональным сообществом. Тем не менее, текст документа еще предстоит детально обсудить.

Инициатива предполагает, что после смерти человек может стать донором , если он не высказал при жизни письменного или устного отказа от этого.

«Либо этот отказ не дали его родственники в течение трёх часов после того, как у него диагностировали смерть мозга», — пояснил Морозов.

Также в законопроекте приписана обязанность медицинских работников после смерти мозга сообщать родным о планах по изъятию органов. В случае отсутствия родных у человека, вопрос будет решаться с помощью консилиумов.

Источник: РЕН ТВ

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