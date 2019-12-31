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Неизвестная пневмония распространяется по Китаю

15:00 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч.

Неизвестная пневмония распространяется по Китаю

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.

«В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления лёгких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом», — говорится в распространённом в понедельник сообщении городского комитета по здравоохранению.

В ведомстве подтвердили местным СМИ, что медики выясняют, к какому виду относится распростившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение.
По данным властей, в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч.
Всего в 30 странах мира были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек погибли.

Источник: РИА Новости

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