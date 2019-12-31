Искали на территории 48 кв. км потерявшегося рыбака на Обском море спасатели из Бердска

Бердчанина искали три группы спасателей, они обследовали территорию шесть на восемь км. Рыбак сам дошел до базы.

Иногда для поиска пропавших рыбаков спасатели используют судно на воздушной подушке

Вечером 30 декабря отправились на поиски рыбака на Обском море в районе Бурмистрово сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Двое бердчан отправились на рыбалку на мотособаках за Боровские острова. Пришло время возвращаться домой. Один из рыбаков знал дорогу лучше, чем другой, поэтому выдвинулся первым. Товарищ поехал вслед за ним. Где-то на одном из отрезков пути рыбак обнаружил, что друг за ним не едет. Где-то потерялся. Рыбак продолжил путь. Думал, что товарищ поехал другим путем.

Спасателям позвонила супруга потерявшегося рыбака и попросила помощи в его поисках. Пришлось вызывать резервную группу, так как дежурная уже была на задании — искала другого заблудившегося рыбака на Обском море. Двое спасателей подготовили снегоходы и выдвинулись на место. К поисковой операции присоединился добравшийся до берега рыбак. Он показывал дорогу, по которой они двигались в сторону дома и показал примерное место, где потерял товарища, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Связи с пропавшим рыбаком не было. Позже к спасателям присоединились коллеги, вернувшиеся с поисковой операции. Рыбак, которого они искали, был обнаружен и доставлен на базу. В 4 часа утра для поисков на снегоходе и УАЗе прибыли сотрудники искитимской аварийно-спасательной службы. Спасатели в поисках потерявшегося обследовали территорию шесть на восемь километров.

В девятом часу утра 31 декабря спасателям позвонила жена пропавшего рыбака. Она сообщила, что муж позвонил ей. По дороге у него вышли из строя мотосани, и он отправился пешком. Дошел до базы в районе реки Мильтюш. Зарядил там телефоне и дал знать о себе жене.