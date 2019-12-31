31.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Зависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений Шестернин

14:47 31.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы. По мнению главы, люди, живущие в социуме, зависят друг от друга. Нет разницы — богатые мы или бедные. За 4 года в экономику города привлечено более 31 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.

Зависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений Шестернин
Бердск привлекает инвестиции на развитие города
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Зависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений Шестернин

Зависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений ШестернинБудет ли бороться за кресло мэра Бердска на второй срок, рассказал Евгений ШестернинЕщё 3 новости

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали главе города больше 100 вопросов. В их числе вопрос о том, сколько инвесторов привлек в Бердск Евгений Шестернин:

-Что они создали для Бердска? Является ли мэр зависим от местных бизнесменов?

Евгений Шестернин поблагодарил всех, кто высказал свое мнение, дал свои оценки, ведь читатели не только задавали вопросы, но и обращались с предложениями.

— Мы все зависим друг от друга. Люди, живущие в социуме, зависят друг от друга. Нет разницы — богатые или бедные, кто от кого больше зависит. Если привлекаются в бюджет деньги, это не значит, сколько богатых людей вывернули карманы в город. Мэр отдельно от города инвестиции привлекать не будет.

Кроме того, отвечаю автору вопроса – обращения, который дает свою оценку обстановке в городе и говорит про создание рабочих мест. Я придерживаюсь такого же мнения, что город динамично развивается, решает проблемы, у города есть будущее. Не соглашусь со словом «достался» город, это его история, его особенность, считаю, что с конструктивным подходом и совместным сотрудничеством мы справимся с проблемами и найдем способы их решить, тем более, что для этого есть все предпосылки.

За период 2016-2019 годов в экономику города привлечено более 31 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. В 2019 году на разных этапах реализуются 19 инвестиционных проектов со сроком реализации до 2025 года. Инвестиционная активность и реализация крупных проектов за период 2016-2019 годов позволили создать 1099 новых высокопроизводительных рабочих мест, как за счет ввода новых предприятий, так и модернизации и расширения действующих производств.

Развитие сотрудничества муниципалитета, бизнеса и некоммерческого сектора является результативным и взаимовыгодным процессом, что необходимо для решения вопросов социально-экономического развития не только нашего города, но и региона в целом.

В настоящее время в городе осуществляют деятельность более 500 предприятий промышленного сектора, в том числе 19 крупных и средних. За период 2017-2019 годов в промышленности создано 602 новых рабочих места, в том числе за счет расширения действующих – 406. Открыто 41 новое производство.

В следующем материале читайте о том, кому досталась земля спортивного лагеря «Дельфин».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Заметили, как развивается Бердск?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обматерил россиянина шведский лыжник и объяснился
15:30 31-12-2019
Обматерил россиянина шведский лыжник и объяснился
БердскСтавить на учет транспорт только после ремонта в 2023 году начнут в ГИБДД Бердска
15:24 31-12-2019
Ставить на учет транспорт только после ремонта в 2023 году начнут в ГИБДД Бердска
Много пьешь? К не упиться и не болеть утром на Новый год
15:23 31-12-2019
Много пьешь? К не упиться и не болеть утром на Новый год
Домашний текстиль для маленькой спальни: подбираем правильно
15:18 31-12-2019
Домашний текстиль для маленькой спальни: подбираем правильно
Как использовать пигменты для покраски бетона
15:17 31-12-2019
Как использовать пигменты для покраски бетона
"Спутный след" мог стать причиной падения самолёта в Казахстане
15:15 31-12-2019
Неизвестная пневмония распространяется по Китаю
15:00 31-12-2019
Неизвестная пневмония распространяется по Китаю
БердскЗа несколько дней разобрали 3500 подарков малоимущие и многодетные семьи в Бердске
14:58 31-12-2019
За несколько дней разобрали 3500 подарков малоимущие и многодетные семьи в Бердске
БердскЗависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений Шестернин
14:47 31-12-2019
Зависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений Шестернин
БердскВывезет мусор 1 января 2020 года по договору проверенная компания «ЭкоСервис» в Бердске
14:45 31-12-2019
Вывезет мусор 1 января 2020 года по договору проверенная компания «ЭкоСервис» в Бердске