Зависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений Шестернин

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы. По мнению главы, люди, живущие в социуме, зависят друг от друга. Нет разницы — богатые мы или бедные. За 4 года в экономику города привлечено более 31 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.

Бердск привлекает инвестиции на развитие города

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали главе города больше 100 вопросов. В их числе вопрос о том, сколько инвесторов привлек в Бердск Евгений Шестернин:

-Что они создали для Бердска? Является ли мэр зависим от местных бизнесменов?

Евгений Шестернин поблагодарил всех, кто высказал свое мнение, дал свои оценки, ведь читатели не только задавали вопросы, но и обращались с предложениями.

— Мы все зависим друг от друга. Люди, живущие в социуме, зависят друг от друга. Нет разницы — богатые или бедные, кто от кого больше зависит. Если привлекаются в бюджет деньги, это не значит, сколько богатых людей вывернули карманы в город. Мэр отдельно от города инвестиции привлекать не будет.

Кроме того, отвечаю автору вопроса – обращения, который дает свою оценку обстановке в городе и говорит про создание рабочих мест. Я придерживаюсь такого же мнения, что город динамично развивается, решает проблемы, у города есть будущее. Не соглашусь со словом «достался» город, это его история, его особенность, считаю, что с конструктивным подходом и совместным сотрудничеством мы справимся с проблемами и найдем способы их решить, тем более, что для этого есть все предпосылки.

За период 2016-2019 годов в экономику города привлечено более 31 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. В 2019 году на разных этапах реализуются 19 инвестиционных проектов со сроком реализации до 2025 года. Инвестиционная активность и реализация крупных проектов за период 2016-2019 годов позволили создать 1099 новых высокопроизводительных рабочих мест, как за счет ввода новых предприятий, так и модернизации и расширения действующих производств.

Развитие сотрудничества муниципалитета, бизнеса и некоммерческого сектора является результативным и взаимовыгодным процессом, что необходимо для решения вопросов социально-экономического развития не только нашего города, но и региона в целом.

В настоящее время в городе осуществляют деятельность более 500 предприятий промышленного сектора, в том числе 19 крупных и средних. За период 2017-2019 годов в промышленности создано 602 новых рабочих места, в том числе за счет расширения действующих – 406. Открыто 41 новое производство.

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