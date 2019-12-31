Отдадут РПЦ непроданные елки в Бердске

31 декабря елки продают со скидкой 50%

До Нового года осталось несколько часов. В Бердске закрываются елочные базары.

Жительница Бердска Роза Ковалевская призналась, что было некогда купить новогоднюю красавицу.

— Без елки какой Новый год? Всегда покупаем живую елку. Я очень люблю ее наряжать. В прошлом году покупали в лесхозе за 600 рублей, в этом году машина сломалась, решили купить в центре, -поделилась горожанка.



— Вчера и сегодня продаем елки со скидкой 50% — рассказал «Курьер. Среда.Бердск» продавец елок Михаил.1,5 метровую — можно купить за 500 руб, до 3 метров — 1000 руб, 4-х метровые, которые стоили около 7000 руб.можно забрать за 3000 рублей.По словам продавца, в этом году продали примерно столько же деревьев сколько в 2018 году, но в 2019 году закупили немного больше и остатки елок отдадут в храм.