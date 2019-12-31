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Отдадут РПЦ непроданные елки в Бердске

18:00 31.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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31 декабря со скидкой 50% покупают новогодних красавиц.

Отдадут РПЦ непроданные елки в Бердске
31 декабря елки продают со скидкой 50%

До Нового года осталось несколько часов. В Бердске закрываются елочные базары.
Жительница Бердска Роза Ковалевская призналась, что было некогда купить новогоднюю красавицу.
— Без елки какой Новый год? Всегда покупаем живую елку. Я очень люблю ее наряжать. В прошлом году покупали в лесхозе за 600 рублей, в этом году машина сломалась, решили купить в центре, -поделилась горожанка.

— Вчера и сегодня продаем елки со скидкой 50% — рассказал «Курьер. Среда.Бердск» продавец елок Михаил.
1,5 метровую — можно купить за 500 руб, до 3 метров — 1000 руб, 4-х метровые, которые стоили около 7000 руб.можно забрать за 3000 рублей.
По словам продавца, в этом году продали примерно столько же деревьев сколько в 2018 году, но в 2019 году закупили немного больше и остатки елок отдадут в храм.

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От редакции

Успели купить елку?

Аноним, 31 декабря 2019 18:26
Хоть научились торговать, скидку дают в последний день, да и около храма на Рождество украсят территорию, а то несколько лет назад тоже 31-го один продавец сказал - лучше сожгу оставшиеся, но дешевле не отдам!

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