Водительское удостоверение: как поменять в Бердске

Как поменять права в Бердске

С заменой водительского удостоверения рано или поздно столкнется каждый водитель.

Что для этого нужно и на чем можно сэкономить, как сложно?

Медкомиссия

Первое, что надо сделать — взять направление к наркологу и психиатру, там, где в итоге будете проходить медкомиссию. Лично я выбрал медцентр на Лелюха, в силу того, что режим работы подходил, и услуга стоила дешевле, чем в других местах.



Замена прав в ГИБДД

Итак, нарколог и психиатр: эти два врача самые «проблемные» в медкомиссии, поскольку проходить их надо обязательно по месту прописки. В Бердске нарколога я проходил на Попова, 10/2. Врач принимает с 8.00. Стоимость услуги 268 рублей.Сложнее с психиатром. Часы приема для медкомиссии в БЦГБ — строго вторник и четверг с 17.00 до 18.00. Работающему придётся отпрашиваться с работы. Стоимость приема 268 рублей (как и у нарколога).Получив эти две подписи, можно идти по остальным врачам. Однако, предварительно надо сделать флюорографию. Делал в медцентре на Ленина- пришёл в 18.20 и сделал за 3 минуты, работают до 18.30. Получение результата на следующий день. Стоимость услуги- 550 рублей.Далее, сама медкомиссия. Медцентр проводит её с 8.00. Прошел за 20 минут, это три врача — сняли ЭКГ, поговорили о здоровье в целом и проверили зрение. Стоимость услуги 700 рублей.Получение справки либо вечером этого же дня, либо утром следующего.

Следующий этап, собственно, все что связано с ГИБДД. Промониторив требования, стоимость и другие моменты, решил оформлять через сайт Госуслуг. Почему через него? Все просто — стоимость в этом случае ниже: вместо 2000 будет 1400 рублей. И бумаг меньше.

По-порядку: если у вас нет личного кабинета на Госуслугах, то завести его не так сложно. Делается это в два этапа: первый — регистрируете аккаунт сайте и получаете доступ к личному кабинету, второй- вам надо подтвердить личность для полноценного доступа к функционалу сайта. Подтвердить можно, например, в отделении Почты на Ленина, конкретно — на первом этаже, где точка «Почтабанка». С собой нужен будет паспорт и номер СНИЛС.

На портале Госуслуг, когда вы уже получили полный доступ, заходим в раздел «Замена водительского удостоверения» и заполняем данные: старого водительского удостоверения, паспорта и справки медкомиссии. Потом выбираем пункт ГИБДД где будем получать права, выбираем дату и время(в моём случае, это получилось через 6 дней после заполнения- на субботу 10.14). Ничего распечатывать не надо.

Последнее — к выбранному времени нужного дня идём в ГИБДД и ждём, когда диктор пригласит(называют фамилию). Подходить и что-то спрашивать или уточнять не нужно. В Бердске это 1 окно на первом этаже. Приходить лучше хотя бы минут за 10 до назначенного времени, поскольку иногда очередь идет быстрее. Как объявили вас — сдаем в 1 окно три документа: паспорт, старое ВУ и медсправку.

Примерно через 10-15 минут приглашают в 4 кабинет. Там делают фото, дают проверить, все ли данные внесены верно, и через пару минут отдают готовое водительское удостоверение.

Итог: потрачено 3186 рублей. Если оформлять не через портал Госуслуг, то выйдет дороже на 600 рублей.

Вся информация и цены актуальны на декабрь 2019 года.