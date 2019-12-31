Меняли голоса гелиевыми шарами и обманывали пенсионеров телефонные мошенники Новосибирска

В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля по октябрь 2017 года двое жителей Маслянинского района в возрасте 32 и 33 лет, используя различные сотовые телефоны и сим-карты, путем случайного набора звонили на стационарные телефоны жителям Ростовской области, Краснодарского края, Челябинской области. Представляясь близкими родственниками, звонившие просили срочно перечислить деньги, якобы для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. Запрашиваемые суммы варьировались от 5 до 100 тысяч рублей, в качестве способа расчета использовались различные электронные платежные системы.

В случае если жертва начинала сомневаться, ей перезванивал соучастник, который представлялся «следователем», убеждая передать денежные средства для того, чтобы задержать с поличным лицо, совершающее преступление. Голоса мошенники меняли при помощи гелиевых шаров, которые приобретали заранее.

Если потерпевшие говорили, что не могут сами перечислить деньги, злоумышленники нанимали такси и, скрывая от водителей преступные намерения, под различными предлогами убеждали их приезжать по указанным адресам и забирать денежные средства.

18 октября 2017 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили и изъяли телефоны и сим-карты, использовавшиеся для совершения преступлений, а также банковские карты, с помощью которых происходило обналичивание денежных средств, а также черновые записи с контактами потерпевших.

Следователем установлено 38 эпизодов преступной деятельности с причиненным ущербом 242 тысячи рублей. Ранее, в мае 2018 года, в отношении данных фигурантов в суд направлялось уголовное дело по 45 эпизодам мошенничества с ущербом в размере 390 тысяч рублей.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время оба уголовных дела находятся на рассмотрении в Черепановском районном суде.

Источник: ГУ МВД по НСО