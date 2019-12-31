31.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости

Меняли голоса гелиевыми шарами и обманывали пенсионеров телефонные мошенники Новосибирска

16:00 31.12.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
1 0

Задержаны двое жителей Маслянино, сумма ущерба составила 390 тысяч рублей.

Меняли голоса гелиевыми шарами и обманывали пенсионеров телефонные мошенники Новосибирска

В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля по октябрь 2017 года двое жителей Маслянинского района в возрасте 32 и 33 лет, используя различные сотовые телефоны и сим-карты, путем случайного набора звонили на стационарные телефоны жителям Ростовской области, Краснодарского края, Челябинской области. Представляясь близкими родственниками, звонившие просили срочно перечислить деньги, якобы для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. Запрашиваемые суммы варьировались от 5 до 100 тысяч рублей, в качестве способа расчета использовались различные электронные платежные системы.

В случае если жертва начинала сомневаться, ей перезванивал соучастник, который представлялся «следователем», убеждая передать денежные средства для того, чтобы задержать с поличным лицо, совершающее преступление. Голоса мошенники меняли при помощи гелиевых шаров, которые приобретали заранее.

Если потерпевшие говорили, что не могут сами перечислить деньги, злоумышленники нанимали такси и, скрывая от водителей преступные намерения, под различными предлогами убеждали их приезжать по указанным адресам и забирать денежные средства.

18 октября 2017 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили и изъяли телефоны и сим-карты, использовавшиеся для совершения преступлений, а также банковские карты, с помощью которых происходило обналичивание денежных средств, а также черновые записи с контактами потерпевших.

Следователем установлено 38 эпизодов преступной деятельности с причиненным ущербом 242 тысячи рублей. Ранее, в мае 2018 года, в отношении данных фигурантов в суд направлялось уголовное дело по 45 эпизодам мошенничества с ущербом в размере 390 тысяч рублей.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время оба уголовных дела находятся на рассмотрении в Черепановском районном суде.

Источник: ГУ МВД по НСО

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Посадят?

Grey, 31 декабря 2019 16:30
Выпороть прилюдно на главной площади Маслянино этих поганых мерзавцев!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сугроб на шапке: Запорошенные снегом пассажиры сняли видео в автобусе с разбитыми форточками в Норильске
18:41 31-12-2019
Сугроб на шапке: Запорошенные снегом пассажиры сняли видео в автобусе с разбитыми форточками в Норильске
Изувечил кислотой лица трем девочкам молодой человек в Буденновске. Просто так, без причины
18:24 31-12-2019
Изувечил кислотой лица трем девочкам молодой человек в Буденновске. Просто так, без причины
Программу новогодних мероприятий на каникулы опубликовали в Бердске
18:15 31-12-2019
Программу новогодних мероприятий на каникулы опубликовали в Бердске
Хранят верность оливье, селедке под шубой, мандаринам жители России
18:10 31-12-2019
Хранят верность оливье, селедке под шубой, мандаринам жители России
БердскМного пьете: Что такое похмелье и как правильно опохмелиться, рассказывает врач-нарколог из Бердска 12
18:04 31-12-2019
Много пьете: Что такое похмелье и как правильно опохмелиться, рассказывает врач-нарколог из Бердска
Салат-убийца: сколько часов можно хранить салаты после новогоднего застолья
18:02 31-12-2019
Салат-убийца: сколько часов можно хранить салаты после новогоднего застолья
БердскОтдадут РПЦ непроданные елки в Бердске 1
18:00 31-12-2019
Отдадут РПЦ непроданные елки в Бердске
Может, есть у кого схема или карта газификации г. Бердска по улицам?
17:59 31-12-2019
Может, есть у кого схема или карта газификации г. Бердска по улицам?
БердскБез денег снял кино «Во дворе» режиссер Павел Медников из Бердска
17:45 31-12-2019
Без денег снял кино «Во дворе» режиссер Павел Медников из Бердска
БердскВодительское удостоверение: как поменять в Бердске
17:30 31-12-2019
Водительское удостоверение: как поменять в Бердске