«Оседлал» разделитель водитель «Тойоты» на Бердском шоссе

Фотографию с места происшествия опубликовали в «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в понедельник, водитель не пострадал.

— Водитель Toyota Corona Premio не справился с управлением на Бердском шоссе и заехал на металлический разделитель, — сообщил в комментарии к фото автор снимка, приславший его для публикации в группе.

Подписчики сообщества принялись упражняться в остроумии, пытаясь ёмко и забавно описать происходящее в кадре. Кто-то предположил, что водитель «японки» решил, что его машина может передвигаться в формате монорельса. Однако нашлись и те, кто не увидел в снимке ничего смешного.

— От Новосибирска до Бердска колея в полколеса! Вчера ехал на вокзал, три машины в кювете отдыхали! – осудил любителей посочинять юмористические комментарии к не особо радостным происшествиям горожанин по имени Дмитрий.