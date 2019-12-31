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«Оседлал» разделитель водитель «Тойоты» на Бердском шоссе

16:15 31.12.2019 Фото: АСТ-54
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Фотографию с места происшествия опубликовали в «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в понедельник, водитель не пострадал.

Оседлал разделитель водитель Тойоты на Бердском шоссе

— Водитель Toyota Corona Premio не справился с управлением на Бердском шоссе и заехал на металлический разделитель, — сообщил в комментарии к фото автор снимка, приславший его для публикации в группе.

Подписчики сообщества принялись упражняться в остроумии, пытаясь ёмко и забавно описать происходящее в кадре. Кто-то предположил, что водитель «японки» решил, что его машина может передвигаться в формате монорельса. Однако нашлись и те, кто не увидел в снимке ничего смешного.

— От Новосибирска до Бердска колея в полколеса! Вчера ехал на вокзал, три машины в кювете отдыхали! – осудил любителей посочинять юмористические комментарии к не особо радостным происшествиям горожанин по имени Дмитрий.

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От редакции

Как же так?

аксакал, 31 декабря 2019 16:28
Ну и где там колея? Дорога хорошо вычищена.
Аноним, 31 декабря 2019 18:31
Летун Космический!!!

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