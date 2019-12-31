Укусила подруга за член: почернел пенис у мужчины из Аризоны

43-летний мужчина обратился за помощью только через пять дней после травмы.

Врачи не рассказывают, как произошла травма, а лишь раскрывают, что его «значимый друг случайно укусил его за острие»

Пенис мужчины стал частично черным после того, как его партнерша укусила его член за пол.

43-летний мужчина, предположительно из Аризоны, обратился за помощью только через пять дней после травмы.

Врачи не рассказывают, как произошла травма, а лишь раскрывают, что его «значимый друг случайно укусил его за острие».

Мужчина попал в больницу, когда стал беспокоиться об усилении боли и потемнении раненых тканей.

Медики из Медицинского колледжа Университета Аризоны в Фениксе отметили, что на конце полового члена мужчины было 3 см черной ткани.

Это стало некротическим, означая, что клетки и ткани умерли. Это часто происходит из-за инфекций или травм, таких как укусы.

В ране мужчины не было гноя, согласно делу, опубликованному в « Visual Journal of Emergency Medicine» .

Доктор Марк Зоски, автор отчета, сообщил, что человеку дали антибиотики, но не подтвердил, что он заразился.

Он не нуждался в какой-либо операции, и у пациента было «полное разрешение» его раны при повторном посещении через месяц.

Доктор Зоски писал: «Пациенты, укушенные в половой член, часто не обращаются за немедленной медицинской помощью, и процесс болезни часто прогрессирует.

«Прогрессирование до изъязвления кожи и инфекции является распространенным явлением и требует тщательного ухода за раной и антибактериальной терапии.

«В редких случаях укусы могут привести к опасным для жизни инфекциям, таким как гангрена Фурнье, которые требуют неотложного хирургического лечения».

Ужасная история происходит после того, как MailOnline обнаружил, что китаец отрезал часть своего члена от своей жены.

31-летний мужчина вызвал гнев своей жены, занимаясь сексом с кем-то еще. Она напала на его член, пока он спал.

У него было «сильное кровотечение» и «ампутация полового члена», но медики работали быстро, а это означало, что они могли спасти его член и снова зашить его.

Источник: www.dailymail.co.uk