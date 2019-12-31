31.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Укусила подруга за член: почернел пенис у мужчины из Аризоны

14:04 31.12.2019 Фото: pixnio.com
0

43-летний мужчина обратился за помощью только через пять дней после травмы.

Укусила подруга за член: почернел пенис у мужчины из Аризоны
Врачи не рассказывают, как произошла травма, а лишь раскрывают, что его «значимый друг случайно укусил его за острие»

Пенис мужчины стал частично черным после того, как его партнерша укусила его член за пол.

43-летний мужчина, предположительно из Аризоны, обратился за помощью только через пять дней после травмы.

Врачи не рассказывают, как произошла травма, а лишь раскрывают, что его «значимый друг случайно укусил его за острие».

Мужчина попал в больницу, когда стал беспокоиться об усилении боли и потемнении раненых тканей.
Медики из Медицинского колледжа Университета Аризоны в Фениксе отметили, что на конце полового члена мужчины было 3 см черной ткани.

Это стало некротическим, означая, что клетки и ткани умерли. Это часто происходит из-за инфекций или травм, таких как укусы.

В ране мужчины не было гноя, согласно делу, опубликованному в « Visual Journal of Emergency Medicine» .

Доктор Марк Зоски, автор отчета, сообщил, что человеку дали антибиотики, но не подтвердил, что он заразился.

Он не нуждался в какой-либо операции, и у пациента было «полное разрешение» его раны при повторном посещении через месяц.

Доктор Зоски писал: «Пациенты, укушенные в половой член, часто не обращаются за немедленной медицинской помощью, и процесс болезни часто прогрессирует.

«Прогрессирование до изъязвления кожи и инфекции является распространенным явлением и требует тщательного ухода за раной и антибактериальной терапии.

«В редких случаях укусы могут привести к опасным для жизни инфекциям, таким как гангрена Фурнье, которые требуют неотложного хирургического лечения».

Ужасная история происходит после того, как MailOnline обнаружил, что китаец отрезал часть своего члена от своей жены.

31-летний мужчина вызвал гнев своей жены, занимаясь сексом с кем-то еще. Она напала на его член, пока он спал.

У него было «сильное кровотечение» и «ампутация полового члена», но медики работали быстро, а это означало, что они могли спасти его член и снова зашить его.

Источник: www.dailymail.co.uk

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас кусали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСтавить на учет транспорт только после ремонта в 2023 году начнут в ГИБДД Бердска
15:24 31-12-2019
Ставить на учет транспорт только после ремонта в 2023 году начнут в ГИБДД Бердска
Много пьешь? К не упиться и не болеть утром на Новый год
15:23 31-12-2019
Много пьешь? К не упиться и не болеть утром на Новый год
Домашний текстиль для маленькой спальни: подбираем правильно
15:18 31-12-2019
Домашний текстиль для маленькой спальни: подбираем правильно
Как использовать пигменты для покраски бетона
15:17 31-12-2019
Как использовать пигменты для покраски бетона
"Спутный след" мог стать причиной падения самолёта в Казахстане
15:15 31-12-2019
Неизвестная пневмония распространяется по Китаю
15:00 31-12-2019
Неизвестная пневмония распространяется по Китаю
БердскЗа несколько дней разобрали 3500 подарков малоимущие и многодетные семьи в Бердске
14:58 31-12-2019
За несколько дней разобрали 3500 подарков малоимущие и многодетные семьи в Бердске
БердскЗависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений Шестернин
14:47 31-12-2019
Зависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений Шестернин
БердскВывезет мусор 1 января 2020 года по договору проверенная компания «ЭкоСервис» в Бердске
14:45 31-12-2019
Вывезет мусор 1 января 2020 года по договору проверенная компания «ЭкоСервис» в Бердске
Гипертония: какие травы и специи борются с повышенным артериальным давлением
14:36 31-12-2019
Гипертония: какие травы и специи борются с повышенным артериальным давлением