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Ограничат максимальный размер долга по займам с 1 января в России

16:45 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

Ограничат максимальный размер долга по займам с 1 января в России
Россияне из-за нищеты часто берут микрозаймы

В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
Ограничение распространяется на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита.

Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в январе 2019 года. За это время максимальный размер процентов снизился вдвое, ежедневную процентную ставку ограничили уровнем в один процент, а также ввели специальный финансовый продукт как альтернативу «займам до зарплаты».

Эти меры направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок. Директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева заявила РИА Новости, что уже принятые ограничения привели к уменьшению количества игроков на рынке, ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков, а также сократили разрыв условий между «займами до зарплаты» и займами в сегменте installments, то есть крупными ссудами, выдаваемыми на более долгий срок.

«Последняя тенденция, на наш взгляд, биполярна: вызвана не только инициативой самих компаний, изменяющих условия предложений, но и желанием потребителей финансовых услуг. После установления дневной процентной ставки на уровне одного процента займы стали дешевле и люди стали ориентироваться на более длительный срок использования средств и на большие суммы. В дальнейшем мы ожидаем, что этот процесс продолжится», — сказала она.
При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку «предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет», подчеркнула Стратьева.
Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ноябре сообщил, что регулятор пока не планирует новых ужесточений на микрофинансовом рынке, а влияние уже вступивших в силу изменений оценит во второй половине 2020 года.

Источник: РИА Новости

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