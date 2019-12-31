Торопятся отметить Новый год бердчане и попадают в мелкие ДТП

Одно из них произошло сегодня, 31 декабря, на пересечении главной улицы города с улицей Лелюха.

Как объяснил сайту «Свидетель» аварком, водитель «Шевроле», объезжая остановившийся для поворота направо автомобиль, не обратил внимания на шедший сзади него автомобиль «Тойота».

К счастью, «поцелуй» иномарок в центре предновогоднего Бердска обошёлся без пострадавших. Аварком поздравил участников ДТП с наступающим праздником, оформил все полагающиеся в таких случаях страховые формальности и призвал обоих их к соблюдению ПДД.

Крупных аварий в Бердске, как рассказал «Свидетелю» Анатолий Сироткин, на этот час не произошло.