Экстренно сел из-за проблем с двигателем в Екатеринбурге самолёт «Новосибирск — Москва»

На борту самолёта находились 115 человек, никто не пострадал.

Пассажирский самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем, сообщил «Интерфаксу» во вторник информированный источник.

«Командир лайнера Новосибирск-Москва сообщил о проблемах с двигателем и запросил аварийную посадку. Лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту Екатеринбурга», — сказал источник, уточнив, что на борту было 115 человек.

Как уточнили агентству «Интерфакс» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», которая выполняла данный рейс, посадка самолета в аэропорту Кольцово была вынужденной и прошла благополучно. Там подтвердили, что во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей.

Собственный источник также сообщил агентству «Интерфакс», что самолет приземлился в аэропорту Екатеринбурга в 10:43 (8:43 по московскому времени). По его данным, на рейс было продано 109 билетов.

Источник: Интерфакс