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Красота / Общество

Красивый педикюр: как стричь ногти на ногах

16:00 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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Нельзя стричь ногти на ногах со сколотым лаком. Толстый слой лака не дает лезвию четкой стричь ноготь, вероятны обрывы и отслоение ногтя в будущем.

Красивый педикюр: как стричь ногти на ногах
Как правильно стричь ногти на ногах

Кто-то любит подлиннее, кто-то покороче, одним по душе круглая форма, в другим квадрат. Речь о ногтях на ногах. На самом деле здесь не может быть какого-то особенного выбора, потому что из-за разнообразия форм и длины ногти могут подвергнуться инфицированию — тогда проблемы со здоровьем неизбежны.

Как правильно стричь ногти на ногах, рассказывает MedikForum.ru.

Правила стрижки ногтей на ногах

Не нужно модничать и отращивать длинные ногти на ногах. Под пластиной могут скапливаться бактерии и грибки. Даже при соблюдении всех правил гигиены проблемы неизбежны. К примеру, ногтевая пластина может врасти в кожу, ногти потрескаться и расслоиться, а инфекция способна проникнуть в ткань и развить острый гнойный процесс.

Обязательно правильно выберете инструменты. У ножниц непременно должно быть острое лезвие с небольшим изгибом. Если лезвия будут тупы, то это приведет к расслоению ногтей на ногах. Материал инструмента — прочная нержавеющая сталь.
Перед процедурой желательно сделать тёплую ванночку для ног. 15 минут в тазике с водой, в которую можно добавить настой ромашки и три столовые ложки пищевой соды. Затем оботрите пальчики полотенцем. И приступите к процедуре.

Процедура

Стричь ногти на ногах надо по прямой линии, а не закруглять к уголкам. Свободные края можно закруглить слегка при помощи пилки. С острыми уголками возможен нарост мертвой кожи в уголках.
Стричь ногти на ногах и делать педикюр можно сразу несколькими методами. Например, маникюрными ножницами, которыми нужно осторожно состригать ногти по прямой, оставив свободный край на уровне подушечки пальца. Затем пилочкой подпилить неровности и придать ногтям более опрятный вид. Заусенцы можно удалить кусачками.

Чтобы не иметь сразу много инструментов, можно делать педикюр кусачками. Идеально подойдут именно педикюрные кусачки, а не те, что нужны для обрезания кутикулы. Они лучше подходят для толстых ногтей, которые обычно растут на ногах, с возрастными ногтями, с грибковой болезнью. Благодаря им ноготь не согнется и не раскрошится.
Захватите кусачками ногтевые края и резко нажмите на инструмент. Но делайте это осторожно, только не повредите пальцы. Также стричь ногти надо по прямой линии, а оставшиеся уголки пилите пилкой. Завершите шлифовкой и полировкой ногтей.

Также можно сделать педикюр при помощи аппарата. Помните, что это может быть неудобно выполнять самостоятельно. И в идеале лучше пойти на педикюр к мастеру. Если вы делаете это сами, то не распаривайте ноги перед этим. С помощью круглой в форме бочонка насадки-пилочки укоротите длину. Насадку направляйте перпендикулярно пальцу. Закруглять уголки можно тоже с помощью этой фрезой. Каплевидной насадкой удалите кутикулу в глубине. Конусной насадкой снимите огрубевшую кожу. Смягчите кожу питательными средствами. Будьте осторожны с фрезами, так как при работе на одном и том же месте, тем более на большой мощности, можно получить ожог.

Запреты
Очень часто из-за неправильной техники обрезания ногтей возникает деформация ногтевой пластины или воспалительный процесс на пальце. Не нужно отказываться от антисептика при педикюре. Если ногти с грибком, то лучше надеть перчатки.

Нельзя стричь ногти на ногах со сколотым лаком. Толстый слой лака не дает лезвию четкой стричь ноготь, вероятны обрывы и отслоение ногтя в будущем.

Источник: medikforum.ru

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