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Общество / Стиль жизни

Похмелье у веганов тяжелее, чем у мясоедов

14:27 31.12.2019 Фото: Pixabay
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Выяснилось, что те люди, которые получали минимальное количество цинка и витамина В3, сталкивались и с самым тяжелым похмельем.

Похмелье у веганов тяжелее, чем у мясоедов
Новое исследование изучило воздействие алкоголя на организм сторонников веганского питания и тех, кто употребляет продукты животного происхождения
Сюжет: Алкоголизм
Похмелье у веганов тяжелее, чем у мясоедов

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Новое исследование показало неожиданный недостаток веганского рациона, особенно на фоне приближающихся новогодних праздников. Оказывается, веганы сталкиваются с более тяжелым похмельем, по сравнению с мясоедами.

Новое исследование изучило воздействие алкоголя на организм сторонников веганского питания и тех, кто употребляет продукты животного происхождения. Результаты этого исследования, проведенного нидерландскими учеными из Университета Утрехта, были опубликованы в Journal of Clinical Medicine. В эксперименте приняли участие 13 человек, которые употребляли спиртные напитки время от времени. Все они прошли через анализ по 23 имеющим отношение к похмелью симптомам, вначале в контролируемых условиях, когда они воздерживались от употребления алкоголя в какой-либо из вечеров.

Затем добровольцам давали возможность употреблять спиртные напитки на следующий вечер, после чего наблюдали за их симптомами похмелья. Среди них головные боли, пальпация, тошнота, потливость, головокружение, жажда, а также повышенная чувствительность к свету и звуку. Участников записывать всё, что они употребляли в пищу. После этого был проведён анализ на предмет поглощения нутриентов, которые могли влиять на симптомы похмелья. Выяснилось, что те люди, которые получали минимальное количество цинка и витамина В3, сталкивались и с самым тяжелым похмельем.

Дефицит цинка был совершенно очевидно связан с рвотой, а нехватка витамина B3 или никотиновой кислоты, усиливала симптомы похмелья. Отметим, что самая большая пропорция цинка и витамина B3 содержится в пище животного происхождения. Именно поэтому веганы и вегетарианцы и сталкиваются с более тяжёлыми симптомами похмелья, как полагают исследователи.

Источник: МедикФорум

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