Витамины тормозят старение: витамин D, Е, С, B

Существует четыре витамина, которые не стоит пропускать

Существует четыре витамина, которые не стоит пропускать, если хочется как можно дольше не стареть. Эти витамины защищают от укорочения теломер – фрагментов ДНК, величина которых определяет продолжительность жизни.

Теломеры представляют собой повторяющиеся последовательности ДНК, находящиеся на концах хромосом. В старении и выживании человеческого организма они играют решающую роль. Более короткие теломеры связаны с развитием патологических процессов, — от ожирения и диабета до окислительного стресса и воспаления, — влияющих на заболевания, приводящие к преждевременной смерти. Исследование с участием более 100 000 человек показало, что у людей, обладающих наиболее короткими теломерами, вероятность умереть в течение трех лет на 23% выше, чем у людей с более длинными теломерами.

Вот почему меры, предотвращающие укорочение теломер, могут иметь большое значение для возможности тормозить наступление старения и продлевать жизнь. Один их самых эффективных способов воздействовать на теломеры, — это питание, обеспечивающее организм определенными витаминами.

Витамин D. Более высокий уровень витамина D связан с более длинными теломерами: это объясняется тем, что данный витамин повышает активность такого фермента, как теломераза, восстанавливающего теломеры. Согласно данным, опубликованным Международным журналом ожирения, люди, обладавшие избыточным весом и принимавшие 2000 МЕ витамина D в день, смогли увеличить длину своих теломер почти на 20 процентов. Другое исследование показало, что у женщин с самым высоким уровнем витамина D состояние теломеров соответствует возрасту, который младше на 5 лет.

Чтобы пополнять витамин D в организме, следует включить в рацион такие продукты как сардины, сельдь, семга, тунец, говяжья печень, яйца.

Витамины группы В. Комплекс витаминов В помогает организму избавляться от гомоцистеина – аминоксилоты, разрушающей теломеразу. В этом отношении особенно выделяются три витамина группы В: В9, В6 и В12.

Для обеспечения организма витаминами группы В, следует употреблять бобовые, мясо и субпродукты, яйца, орехи, зеленые овощи, кисломолочные продукты, крупы.

Витамин Е. Данный витамин обладает свойством исправлять неисправности в теломерах, по существу восстанавливая их. В ходе исследования по изучению особенностей старения человеческих клеток, обработанные витамином Е клетки стали напоминать более молодые клетки с более длинными теломерами, лучшей способностью к репликации и меньшим повреждением ДНК. Ученые допускают, что альфа-токоферол витамин Е может значительно тормозить укорочение теломер, которое происходит с возрастом.

Богатыми источниками витамина Е являются семена подсолнечника и подсолнечное масло, шпинат, миндаль, арахис, красный сладкий перец.

Витамин С. Витамин С является мощным антиоксидантом, который может уменьшать повреждения, наносимые клеткам свободными радикалами (окислительные молекулы). Но также он способен тормозить процесс укорочения теломер. Учеными проводились эксперименты с использованием витамина С в деле лечения синдрома Вернера (прогерия взрослых). Этот витамин смог превзойти все остальные тестируемые соединения: его влияние на удлинение теломер оказалось связано с улучшением клеточных ядер и уменьшением выработки воспалительных цитокинов.

Получать витамин С, помимо цитрусовых, можно из киви, клубники, листовой зелени, разных видов болгарского перца.

Источник: medikforum.ru