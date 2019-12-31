Гипертония: какие травы и специи борются с повышенным артериальным давлением

Натуральные ингредиенты могут эффективно снижать кровяное давление у пациентов с гипертонической болезнью и предгипертонической болезнью, не влияя на кровяное давление здоровых

Гипертония или высокое кровяное давление — это состояние здоровья, которое приводит к атеросклерозу или сужению артерий. Гипертония также увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. В то время как современная медицина предписывает традиционные методы лечения гипертонии в виде антигипертензивных препаратов, исследования показывают, что в продуктах можно найти природные средства, которые могут снизить кровяное давление.

В исследовании, опубликованном в Журнале Гипертонии , исследователи из Университета Ла Троб в Австралии рассмотрели рандомизированные контролируемые испытания, изучающие влияние трав и специй на кровяное давление. Они обнаружили, что эти натуральные ингредиенты могут эффективно снижать кровяное давление у пациентов с гипертонической болезнью и предгипертонической болезнью, не влияя на кровяное давление здоровых. Это делает травы и специи прекрасной альтернативой антигипертензивным агентам, которые не могут различить нормальное и ненормальное кровяное давление.

Приправа к еде травами и специями может помочь снизить кровяное давление



Высокое кровяное давление , основной фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, затрагивает один миллиард человек во всем мире. Исследования показывают, что некоторые травы и специи предлагают сердечно-сосудистые преимущества, такие как снижение артериального давления. Однако результаты этих исследований противоречивы.

Австралийские исследователи провели систематический обзор и мета-анализ воздействия этих природных лекарств на артериальное давление нормотензивных (пре-гипертензивных) и гипертонических участников. Они искали несколько баз данных для исследований, которые соответствовали их критериям.

Исследователи нашли в общей сложности девять статей для мета-анализа. Три из девяти исследований сообщили о статистически значимых результатах. Один из этих трех участников был участником гипертонической болезни, а два других — участником предгипертонической болезни Только в одном исследовании приняли участие нормотензивные участники. Не сообщалось об изменениях артериального давления после лечения.

Результаты этих трех исследований показали, что некоторые травы и специи могут избирательно снижать кровяное давление у людей с повышенным кровяным давлением или предгипертонической болезнью. Они, однако, не оказывают влияния на людей с нормальным артериальным давлением.

Травы и специи, которые могут снизить кровяное давление

Согласно исследованию, опубликованному в Pharmacognosy Review , около 80 процентов населения мира полагаются на растительные лекарственные средства для первичной медико-санитарной помощи, потому что организм человека может переносить их гораздо лучше, чем обычные лекарства, которые также вызывают много неприятных побочных эффектов. Из-за растущего числа людей, которые их используют, ученые посвятили много сил и ресурсов пониманию их гипотензивных и антигипертензивных способностей. (Связанный: лекарства кровяного давления абсолютно бесполезны .)

Вот 10 трав и специй, чьи свойства снижения кровяного давления были доказаны наукой.

Базилик — свежий базилик — популярная трава, которая хорошо сочетается со многими продуктами. Согласно исследованиям на животных, базилик содержит соединение под названием эвгенол, которое может ингибировать молекулы, которые сужают кровеносные сосуды. Это ингибирующее действие помогает снизить кровяное давление.

Корица — обычно используемая приправа, экстракты корицы могут снизить высокое кровяное давление на животных моделях гипертонии.

Кардамон — Эта популярная индийская специя из имбирного семейства предлагает множество преимуществ для здоровья , включая снижение артериального давления и улучшение антиоксидантного статуса человека.

Льняное семя — Хотя оно не является ни травой, ни специей, льняное семя часто смешивают с различными травами, чтобы сделать восхитительные приправы. Недавнее исследование также показало, что он богат фитонутриентами, такими как -линоленовая кислота, лигнаны и клетчатка, которые положительно влияют на кровяное давление.

Чеснок — Мощный и полезный для здоровья, чеснок помогает повысить уровень оксида азота — соединения, которое заставляет кровеносные сосуды расслабляться и расширяться. Это, в свою очередь, снижает артериальное давление.

Имбирь — Исследования на животных показывают, что употребление имбиря помогает расслабить мышцы, окружающие кровеносные сосуды. Это также улучшает кровообращение, помогая тем самым регулировать кровяное давление.

Боярышник — боярышник, хотя он и не является специей, является широко известным растительным лекарственным средством при заболеваниях сердца и кровеносных сосудов. Помимо снижения кровяного давления, экстракты боярышника могут также снизить уровень холестерина в крови и предотвратить атеросклероз.

Семена сельдерея — обычно используемые для добавления аромата блюд, считается, что семена сельдерея содержат соединения, обладающие свойствами снижения артериального давления .

Французская лаванда — кроме того, что они обладают расслабляющим ароматом, исследования на животных также показывают, что лаванда может снизить частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

Кошачий коготь — традиционная китайская медицина, используемая для лечения гипертонии, кошачий коготь помогает снизить кровяное давление, воздействуя на кальциевые ионные каналы, которые участвуют в сокращении сердца.

Сегодня различные лекарственные травы используются не только в кулинарных целях, они также превращаются в добавки для здоровья . Хотя некоторые травы практически не вызывают побочных эффектов, некоторые могут мешать определенным лекарствам. В целях вашей безопасности всегда обращайтесь за профессиональным советом, прежде чем использовать травяные средства или добавки.

Источник: https://www.health.news/