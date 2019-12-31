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Программу новогодних мероприятий на каникулы опубликовали в Бердске

18:15 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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Праздничные и спортивные мероприятия начнутся 3 января.

Программу новогодних мероприятий на каникулы опубликовали в Бердске

Программу новогодних мероприятий на каникулы опубликовали в Бердске, афиша мероприятий опубликована на сайте мэрии Бердска.

Городской парк культуры и отдыха площадка «Праздничная»

С 3 по 9 января в 12:00 и 16:00 — новогодние игровые программы

Площадь около ДК «Родина»

4 января в 17:00 и 8 января в 14:00 — новогодние игровые программы

ДК «Родина» 7 января в 16:00 – Рождественский концерт

Новогодняя афиша мероприятий от МБУ «Спортоград» на январские каникулы.

4 января в 12:00 «Веселые старты» среди семейных команд в рамках Спартакиады дошкольных учреждений ДС «Авангард»

5 янавря в 12:00 «Семейные игры» первый этап среди семейных команд » Веселые старты» ДС «Авангард»

6 января в 12:00 Рождественский блиц-турнир по хоккею среди дворовых команд ХК ул. Горького 1

7 января в 12:00 Рождественский блиц-турнир по футболу среди дворовых команд Футбольная площадка ГПКиД

8 января в 12:00 Рождественский блиц-турнир по хоккею на снегу с мячом среди дворовых команд ХК м-он «Северный»

8 января с 12:00-13:00 Спортивная игровая программа ГПКиД

9 января с 16:00-17:00 Спортивная игровая программа ГПКиД

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