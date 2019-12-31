17,6 миллионов человек живут за чертой бедности в России

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные об уровне бедности в России. Согласно документу, опубликованному на сайте Росстата, в третьем квартале этого года данный показатель опустился до 12% (в третьем квартале 2018 года — 12,5%).
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в третьем квартале текущего года составила 17,6 млн человек. В третьем квартале прошлого года данный показатель составлял 18,3 млн человек.
При этом в период с января по сентябрь текущего года уровень бедности был зафиксирован на уровне 13,1%. В первом квартале 2019 года он составлял 14,3% (годом ранее — 13,9%), во втором — 12,7% при 12,5% в прошлом году.
В первом полугодии 2019 года этот показатель остановился на отметке 13,5% (в первом полугодии 2018-го — 13,3%). В четвертом квартале прошлого года уровень бедности достиг одного из самых низких показателей — 9,9%. По итогам 2018 года этот показатель был зафиксирован на отметке 12,6%.
Для измерения Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом. Уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств.
В октябре Минэкономразвития предложило Росстату с 2020 года верифицировать свои сведения об уровне бедности в России данными о налогах и страховых взносах. Отдельно планируется изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми.
Целью нововведений в ведомстве назвали повышение качества статистики бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб. из федерального бюджета за три года, уточнили в Минэке.
Источник: Росстат
Делать нечего. Нужно жить. Жили же все 100 лет и слова сказать боялись. Всем было сытно и весело. "Скороход" - лучшая обувная фирма, "запорожец" - чудесная машина, "Жигули" - предел мечтаний, зеленка - первая помощь при травмах, клизма - панацея от всех болезней... Наших людей на Западе узнавали по высоким каблукам женщин, золотым зубам и идиотским улыбкам. Зато все думали, что иной жизни нет. Но случилась беда: в Москве открыли "Макдональдс" и завезли джинсы... все полетело прахом. Теперь мы все нищие...
А плохо это тогда, когда плакать уже нет сил, хочется хохотать. Пока все плачут. Значит, можно повышать цены, давить налогами. Еще не предел.