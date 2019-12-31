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Много пьешь? К не упиться и не болеть утром на Новый год

15:23 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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Стоит остановить выбор на одном напитке и в течение празднования не менять его и не смешивать с другими.

Много пьешь? К не упиться и не болеть утром на Новый год
Нарколог рассказал, как правильно пить в новогоднюю ночь
Сюжет: Алкоголизм
Много пьешь? К не упиться и не болеть утром на Новый год

Много пьешь? К не упиться и не болеть утром на Новый годПохмелье у веганов тяжелее, чем у мясоедовЕщё 30 новостей

Заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказал, что не стоит смешивать различные алкогольные напитки во время празднования Нового года.
Он объяснил это тем, что напитки отличаются крепостью и содержанием сахара, а также качеством.
По словам нарколог, стоит остановить выбор на одном напитке и в течение празднования не менять его и не смешивать с другими.

«Тогда вероятность развития осложнений разного рода — соматических и психических — уменьшается», — пояснил Кубарев.

Кроме того, он подчеркнул, что любое смешивание алкогольных напитков опасно, так как сложно предсказать, как оно подействует.
Нарколог также развеял миф о повышении градуса при смешивании алкогольных напитков, назвав такой подход заблуждением.
Употребление алкоголя с газировками, как пояснил Кубарев, увеличивает риск развития панкреатита и острого холецистита.

Источник: РИА Новости

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