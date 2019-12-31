Как использовать пигменты для покраски бетона

Классический бетон выглядит серо и безлико, а благодаря новейшим технологиям и красящим пигментам можно производить насыщенные цветные изделия.

Пигменты применяются для брусчатки, облицовочной плитки разных цветов, а изготавливаются они из искусственных и натуральных материалов: окись железа, хрома, диоксида титана. Нередко такой бетон применяется для отделки фасадов.

Пигменты — это добавки с пигментирующим составом, они всыпаются в жидкий раствор бетона или покрывают высушенный бетон. Порошкообразная масса устойчива к ультрафиолету и климатическим условиям, возгоранию и воздействию химических веществ.

Виды пигментов для бетона

Красители классифицируются по следующим параметрам:

природные – они изготавливаются в ходе дробления различных материалов: известь, графит, охра;

искусственные. Минеральные ингредиенты подвергаются термической обработке (лазурь, сажа, белила из титана, крон);

металлические. Применяются бронза, оксид титана, пудра алюминия и цинка;

кислотные. Они помогают изготовить красители различных оттенков: черный, зеленый, коричневый, синий. Данный тип пигментов наиболее популярен благодаря химической реакции с бетонным раствором, в результате чего получается максимально реалистичная поверхность.



Красители для бетона

Пигменты для покраски бетона имеют такие эксплуатационные характеристики:

отличная укрывистость, то есть красители полностью перекрывают изначальный цвет;

маслоемкость – удержание масляных составов на бетоне;

стойкость к коррозии, щелочам;

устойчивость к ультрафиолетовым лучам и перепадам температуры;

дисперсность – мельчайшие частицы порошка полностью окрашивают поверхность бетона.

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Методы окрашивания бетона

Используется два метода покраски бетона, каждый из которых имеет особенности и нюансы, плюсы и минусы.

Покраска объекта

Данный метод используется преимущественно для придания цвета выполненному объекту. По технологическому процессу способ схож со стандартной покраской стен. Готовый состав красителя наносится равномерно на поверхность, чтобы обеспечить плотное покрытие.

Красители попадают вглубь на 1-2 мм, пигмент должен иметь специальный состав и густоту. Глубокое проникновение пигмента обеспечивает более длительное удержание цвета. Оттенок не смывается под влиянием воды, не выгорает под прямыми лучами солнца.



цветная тротуарная плитка

Но следует учитывать специфику бетона: постепенно верхний слой истирается, поэтому с определенной регулярностью требуется нанесение новых слоев.

Изготовление цветного бетона

Пигменты добавляются в бетонную смесь при производстве. Обеспечивается максимально надежное сцепление, цвет сохраняется на максимально длительный период.

Такие поверхности не нуждаются в дополнительной покраске. Основным минусом метода выступает его дороговизна. Пигментирующие краски имеют высокую стоимость, а для полноценного окрашивания бетонной смеси, получения сочного оттенка требуется большой объем пигмента.

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По материалам — https://www.formpark.ru/.