Драматичные разборки под Новый год устроила пара в центре Бердска

Мужчина пытается покинуть парковку на своём автомобиле, а женщина на своем перегородила ему путь.



Динамично, с криками и взаимными претензиями провожают молодые люди уходящий год, сообщает наша читательница Мария Куклачёва. С чего началось разбирательство и как пара оказалась в самом центре города, неизвестно. Ярко-зелёная иномарка, за рулём которой сидит молодая женщина, перегородила дорогу светлой иномарке мужчины, который изо всех сил пытается выехать с парковки. Их противостояние длится уже несколько часов.

Несколько раз парень пытался вытолкнуть свою пассию из авто, чтобы отъехать, но дама упорно держала его в сантиметре от бампера «противника». Время от времени разборки переходят в мирные переговоры, но пара не уезжает с места.