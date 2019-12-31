Домашний текстиль для маленькой спальни: подбираем правильно

Спальня — не просто помещение для сна, а ваш уголок релакса и покоя, который должен способствовать вашему расслаблению и полноценному отдыху.

Для создания и поддержания этой самой атмосферы отвечает сразу несколько элементов в спальне. это текстиль, мебель и цветовое решение в помещении. Так, будет правильным по минимуму оставить количество мебели. Гораздо лучше, если вещи будут хранится в гардеробной, а в спальне останется больше пространства. Если же это невозможно, что вполне вероятно в большинстве современных квартир, тогда подбирайте мебель светлого цвета, в идеале, в тон со стенами. Конечно, цель этого приема визуально расширить пространство. Мебель станет менее заметной и не такой громоздкой.

Когда вопрос с расстановкой мебели решен, переходим к выбору текстиля. Его цвет также имеет значение в визуальном расширении пространства. Особенно, если спальня небольшая. Конечно, светлые шторы и покрывала сделают интерьер легче, воздушнее. Если

расширять пространство задача не стоит, обратите внимание на покрывала с ворсом. Он может быть длинным или коротким, в любом варианте придает спальному место да и всему интерьеру особый шарм.

Такие покрывала — любимцы у многих. Они прекрасно смотрятся как при дневном свете, так и при искусственном освещении. К ним приятно касаться, нежно поглаживая полотно. А благодаря тому, что основа состава — это полиэстер, то уход совсем не сложен. Достаточно примерно раз в месяц стирать в машинке на деликатном режиме и хотя бы раз в неделю проветривать и встряхивать. Выбрать модель по цвету, размеру и плотности ворса можно в интернет-магазине https://domashniy.com.ua. На сайте все виды домашнего текстиля представлены в огромном ассортименте. Позиций с покрывалами несколько сотен, что способствует выбора лучшего варианта, в котором будут учтены все главные и важные характеристики:

размер;

цена;

плотность;

цвет;

состав.

Одним из важных элементов интерьера в спальне может также стать плед. Некоторые путают плед с покрывалом. Это происходит по той причине, что сами производители позиционируют свою продукцию как накидка на кровать. Некоторые модели действительно по характеристикам сходны покрывалами и их так и используют.

Но большинство пледов все же больше рассчитаны на то, чтобы служить людям — укрывать, накрывать, согревать. И не только дома на диване или кресле, а и на природе, путешествуя в машине или отдыхая на даче в беседке.

Домашние пледы по составу отличаются от тех, которые используем вне дома. Первый вариант пачкается редко и заслуживает 100% натурального состава. Другое дело плед,

который легко и быстро загрязняется, находясь за пределами помещения. В его составе должны быть синтетические волокна для простого и быстрого ухода — стирки и сушки.

Простые и понятные правила выбора позволят вам создать максимально комфортную атмосферу и домашний уют.